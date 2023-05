TikTok: Mujer descubre infidelidad gracias al servicio de rastreo de sus auriculares inalámbricos

La infidelidad en las parejas puede acabarlo todo de un momento para el otro cuando son descubiertas. Hay muchas personas que no lo perdonan y otras que apuestan a una segunda oportunidad y hasta aseguran que empezaron de nuevo, y mucho mejor.

En TikTok una usuaria compartió un video en el que se trata de exponer a infieles. En este caso, los auriculares de Apple cuentan con una tecnología que les permite ser rastreados a través de los dispositivos Apple conectados mediante Bluetooth. Esta funcionalidad es desconocida por muchos, pero no por todos.

Infidelidad. Fuente: Pexels

Justamente esta fue la clave de una persona para descubrir la infidelidad de su pareja porque facilitó la locación de los auriculares. La historia que se hizo viral en TikTok fue contada por una joven que contó la experiencia vivida con su novio, con quien llevaba viviendo dos años. Conectaba sus AirPods a su celular y gracias a una amiga, la mujer se enteró sobre esta función de rastreo de dispositivos.

Al parecer, la joven no sospechaba de la infidelidad de su novio, pero de acuerdo a lo que cuena en el video de TikTok, sólo por curiosidad decidió investigar. Así fue que su novio le informó que saldría temprano y como ella no decidió acompañarlo a cenar, él no volvió a casa. Allí se acordó del consejo de su amiga.

Lo que hizo, y contó en TikTok, fue utilizar la función de ubicación de los AirPods para localizar a su novio. Para su sorpresa, el joven estaba en un motel y no evitó contactarlo lo que ocasionó una fuerte discusión sobre su paradero. Él apagó el celular pero los dispositivos AirPods continuaron con el rastreo. Así supo que dejó a su amante en su casa, antes de volver a la suya. El video fue furor en las redes sociales sobre todo por el consejo de utilizar la función de localización de Apple.