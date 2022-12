Una joven fue exhibida en Tiktok luego de pedir permiso para faltar en su primer día de trabajo, historia que se ha vuelto viral en la red social y hasta ha causado el enojo de los usuarios.

La usuaria Godoy Talya compartió audios de la conversación que tuvo con la nueva empleada, quien al parecer es amiga de su hermana y a quien le iba a dar trabajo.

En una primera publicación la joven le hace la solicitud del permiso a su jefa argumentando que tiene unas cosas que hacer.

“Hola que tal como estas. Mira, yo mañana arrancaba a trabajar ahí donde tú estas, bueno te podría pedir permiso para faltar ya mañana porque tengo unas cosas que hacer, una vuelta y eso. Gracias espero tu respuesta”.

Tras solicitar el permiso, la empleada señala que si no es posible que falte quizá pueda obtener permiso para llegar tarde además de que pregunta por la hora de comida y si puede realizar cosas como tomar alguna bebida.

“O sino puedo llegar mas tarde a eso de las 12 o la una no sé, y ¿a que hora tengo la merienda, hay comida y todas esas cosas? ¿puedo tomar mate… café?”, cuestiona.

En respuesta, su jefa le indicó que no podía tomarse el día libre sobre todo porque ya había faltado a una reunión laboral además le dijo que si llegaba tarde no tendría derecho a los beneficios como hora de descanso y de comida.

“Escucharme una cosa ni siquiera te presentaste a la charla el día de la reunión ni trabajas y ya vas a faltar… no, no, si llegas al medio día o tienes hora de descanso, no tienes mate, no tienes comida no tienes nada llegas derecho a limpiar piso”.

Ante la respuesta, la joven optó por renunciar al trabajo.

“Nada, no me sirve el trabajo entonces nos vemos la próxima. El año que viene capaz que tenga suerte”.

Sin embargo, al parecer lo pensó mejor ya que al final del video se le oye preguntar sobre el salario, las vacaciones y el pago del aguinaldo.

“Consulta primero, si yo no llegara a faltar mañana, ¿cuánto me van a pagar y cuando voy a tener la licencia y el aguinaldo, eso es lo que me interesa”.



En un segundo video, Godoy Talya menciona que la nueva empleada la acusó con su hermana, a quien le mandó un video donde le dice que la puso a limpiar lo que parece ser la entrada el negocio.

“Tú hermana se tomó en serio y me mandó a limpiar el frente, está idiota…” se escucha en la grabación.

La actitud de la joven ha provocado malestar en los usuarios, quienes en comentarios señalan que no es posible que habiendo tanta gente buscando un empleo la joven no aproveche la oportunidad y pretenda faltar.

“Le faltó preguntar si le podían dar un adelanto”, “La gente de recursos humanos estaba mirando el mundial cuando le toco la entrevista”, “Son la generación que creo este gobierno”, “Después mucho se preguntan…¿por qué no dan trabajo?” y “Y yo buscando trabajar todo el día”, fueron algunas de las reacciones.



afcl/cls