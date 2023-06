Stockton Rush de OceanGate reveló su visión a Alan Estrada: "Quiero ser recordado por romper las reglas"

Stockton Rush, CEO de OceanGate, una de las víctimas mortales de la implosión del sumergible “Titán”, comentó que le gustaría ser recordado por romper reglas. Así se lo dijo a Alan Estrada, youtuber que en 2021 hizo una expedición al Titanic a bordo de este sumergible, experiencia que compartió en su canal “Alan x el mundo”.

“Me gustaría ser recordado como un innovador. Creo que fue el general McArthur quien dijo: “eres recordado por las reglas que rompes”. Y yo he roto algunas reglas para hablar esto posible, creo que las he roto respaldado de buenos ingenieros y lógica. Titanio y Fibra de carbono. Hay una regla para no hacerlo, pues lo hice.

“Escogiendo las reglas que quieres romper y el valor que le dan a la sociedad, para mí eso es innovar, no inventar. Innovar es cuando hacer que un invento sea aceptado ampliamente”, reveló en el video de YouTube disponible en el canal del YouTuber “Alan x el Mundo”.

Pese a que el propio Alan Estrada ha comentado que ese año no logró descender al fondo del océano Atlántico en busca de los vestigios del Titanic por motivos de seguridad, por lo que un año después participó nuevamente en la expedición, tuvo la oportunidad de platicar cara a cara con Stockton Rush.

Pese a que en Internet ha generado controversia que el sumergible se condujera con un mando de videojuegos, en ese video Stockton comentó que el veía el sumergible como un vehículo para llegar a las profundidades del océano, “debería ser como un elevador y no estar saturado de botones y palancas”.

Reconocía que, al tratarse de un sumergible experimental, cualquier fallo podría ser letal. Entre las mejoras que el CEO de OceanGate tenía previstas a futuro para el Titán contempló que detectara el movimiento, reconociera la voz de y saludara: “Stockton, ¿qué tan profundo iremos hoy?

“Y quizá pensar en la exploración oceánica de la misma forma que el espacio, porque aquí es donde vamos a encontrar nuevas y extrañas formas de vida”.

Como un apasionado del océano y sus profundidades confesó en esa entrevista que “el futuro de la humanidad está bajo el agua, no en Marte. No vamos a tener una base en Marte o la Luna”.

“Y si destruimos este planeta, el mejor “salvavidas” que tenemos es bajo el agua”, finalizó.

¿Quién fue Stockton Rush?

Richard Stockton Rush fue un empresario estadounidense cofundador y director ejecutivo de OceanGate. En 1984 recibió un título de ingeniería Espacial por la Universidad de Princeton, además en 1989 recibió una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de California, Berkeley.

Fundó OceanGate con su socio comercial Guillermo Söhnlein en 2008.

