¿Snoop Dogg cambia de profesión? Joven encuentra al doble del cantante y se hace viral en TikTok

La mayoría de personas hemos pasado por al menos una experiencia inusual cuando salimos de casa.

Ya sea algo vergonzoso, como un tropiezo enfrente de la gente, o incluso una caída.

También hay quienes han podido encontrarse con una persona famosa y aprovecha la ocasión para pedirle una foto y subirla a redes sociales.

Otras, son más afortunadas ya que encuentran dinero tirado mientras van caminando.

Definitivamente salir de casa cada día es una nueva experiencia, aunque el camino hacia cierto destino sea el mismo toda la semana.

¿Snoop Dogg, eres tú? Joven descubre al doble del cantante

Un joven, que al parecer es de Colombia, salió en su auto sin imaginarse que pasaría por una peculiar experiencia.

Al detenerse en un semáforo encontró a un limpiaparabrisas que se acercó para realizar su labor. Al percatarse del increíble parecido entre el señor y el rapero estadounidense Snoop Dogg, no dudó en tomar su celular y grabarlo.

Lo que tampoco imaginó, seguramente, es que su video llegaría a millones de reproducciones en la plataforma de TikTok.

Digo que aparentemente sucedió en Colombia porque en la descripción del metraje, difundido en la cuenta @felipegomezmotogp, dice “Snoop dogg caleño”.

Caleño es una palabra utilizada para nombrar a quienes son originarios de Cali, una ciudad colombiana.

Esto hace reflexionar acerca de poner más atención en lo que pasa a nuestro alrededor; pues muchas veces nos concentramos más en la pantalla del teléfono celular y dejamos pasar situaciones como la que le sucedió a Felipe, el usuario que difundió el video.

Algunos comentarios por parte de los internautas fueron los siguientes: "Yo si me bajo y me tomo una foto con él", "El multiverso de Snoop Dogg", "Está dura la crisis económica", "Snoop Dogg cuando se vio descubierto se puso los lentes para no firmar autógrafos", "El lado humilde de Snoop", "Es igualito", entre otros.

