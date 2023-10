"Sin regalo no hay comida"; quinceañera pone estricta regla en su fiesta y es viral TikTok

Una quinceañera se volvió viral en TikTok tras poner una estricta regla en el día de su cumpleaños. La joven impuso a los asistentes llevarle un obsequio, de lo contrario no podrían degustar la comida que se tenía preparada para el evento.

La fiesta de XV años es una de las celebraciones más importantes en las familias mexicanas. Dentro de la cultura popular significa el momento de “presentación oficial” de una mujer u hombre ante la sociedad.

Como en todas las fiestas, cada anfitrión elige la decoración, el atuendo o vestido que desea llevar. Y también ponen sus propias reglas, aunque estas puedan causar controversia, por ejemplo, con las bodas sin niños.

Vestidos de quinceañeras. Foto: Especial

Joven provoca debate en TikTok por fiesta de XV años

La usuaria @xoxo88883 compartió el video viral que desató un debate entre internautas. En el TikTok se puede observar a la festejada frente a una fila larga de invitados, quienes esperaban para abrazarla y entregarle su obsequio.

“Sin regalo no hay comida”, se lee en las imágenes de la grabación. La joven se dispuso a recibir cada uno de los detalles que sus familiares y amigos le habían llevado, y a cambio les entregó una charola de plástico a manera de recuerdo.

De momento todo parecía bien, hasta que el clip se viralizó en la plataforma y los usuarios reaccionaron con mensajes a favor y en contra de la quinceañera.

“El regalo es lo de menos, lo importante es pasar un rato agradable con la familia”, “En mi caso prefiero que coman y llegue toda mi familia y compartir el mejor momento”, “Yo en mis fiestas comen y hasta para llevar les doy”, “Para mí lo más importante es compartir… no me importa si no llevan regalos”, escribieron contra la polémica regla.

Mientras que otros usuarios apoyaron a la joven con comentarios como “Yo abro el regalo ahí de una vez, depende del regalo les doy una taza más pequeña o más grande”, “Súper buena idea la verdad. Yo en lo personal si no llevo regalo mejor no voy”, “Y lo peor que a veces hasta para llevar piden y ni un regalito llevan”.





