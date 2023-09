Sigue 3 consejos para aprovechar al máximo los descuentos en supermercados y ahorrar dinero, según Profeco

La búsqueda de ofertas y descuentos en los supermercados es una práctica común para aquellos que buscan ahorrar dinero en sus compras. Sin embargo, no todas las ofertas son sinónimo de ahorro real, y es importante aprender a identificar cuándo realmente estamos obteniendo un beneficio económico.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ofrece valiosos consejos para aprovechar al máximo los descuentos en supermercados y ahorrar dinero de manera efectiva.

Ofertas y promociones

Cuando nos enfrentamos a porcentajes de descuento para ahorrar, promociones como "2x1" o "3x2", y otras ofertas similares, es fundamental entender cómo funcionan. Los descuentos se expresan en porcentajes, y para calcular cuánto pagarás por un producto en oferta, simplemente resta el porcentaje de descuento del precio original. Por ejemplo, si un producto cuesta $200 y tiene un descuento del 25%, pagarás $150. Sin embargo, es crucial comparar precios en diferentes tiendas, ya que los mismos porcentajes de descuento pueden resultar en precios finales distintos debido a las variaciones en los precios base.

Promociones de tiempo

Como explica PROFECO, las promociones que ofrecen pagos a plazos, como "compre hoy y pague en cien meses sin intereses," pueden ser tentadoras. Sin embargo, es esencial evaluar si puedes asumir esos pagos mensuales en función de tus ingresos y gastos. Aunque los pagos mensuales pueden parecer pequeños, se acumulan con el tiempo, y debes asegurarte de que estás realizando la compra por necesidad y no por impulso. También es fundamental revisar cuánto debes en total por todas tus compras a plazos y si eso se ajusta a tu presupuesto general.

No te confundas

Ofertas como "2x1" o "3x2" pueden parecer atractivas, pero no son descuentos reales y no siempre ahorras. Estas promociones te obligan a comprar más productos de los que necesitas, lo que puede resultar en un gasto mayor en lugar de un ahorro. Estas ofertas son útiles solo cuando ya tenías la intención de comprar la cantidad ofrecida y sabes que los productos no se echarán a perder.