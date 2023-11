Se calcina camioneta de Paponas, ex de Yeri Mua, en accidente: “ni siquiera la he terminado de pagar”

Brian Villegas, mejor conocido como Paponas y por ser exnovio de la influencer Yeri Mua, sufrió un grave accidente en Veracruz en el que perdió su camioneta. El creador de contenido compartió en sus redes sociales un video donde se aprecia que el vehículo quedó completamente calcinado.

En Facebook, Paponas realizó un live en el que contó detalles sobre el accidente en el que perdió su camioneta Ford Raptor negra e incluso reveló que aún no la liquidaba: “estaba con los últimos pagos”.

Tras asegurar que las tres personas que iban con él salieron ilesas y se encuentran bien, aclaró que no iba alcoholizado o drogado como se manejó en algunas versiones. Y dijo desconocer qué ocasionó que la camioneta explotara, aunque reconoció que tuvo que hacer una maniobra brusca para evitar chocar contra un vehículo que se le atravesó cuando circulaba en la carretera de Antón Lizardo-Boca del Río, de Alvarado.

Lee también Yeri Mua acusa a su ex de deber millones de pesos; puso como aval su casa y podría perderla

Camioneta raptor de Paponas, influencer, ex novio de Yeri Mua. / Foto: Tomada de Facebook Brian Villegas.

¿Qué pasó con la camioneta de Paponas?

Paponas narró que circulaba a la altura de un puente que se llama Jiote, cuando un vehículo, aparentemente un Focus color blanco, se le atravesó obligándolo a hacer una maniobra que lo hizo chocar con la banqueta de la barra de contención.

“En esa desviación hay una curva, esa curva, y la verdad es que esa curva es peligrosa y justamente había un choque antes de la mía, también ahí estaba porque lo percaté, porque había vidrios ahí. Esa curva está peligrosa, pero no sólo peligrosa, sino que también había una desviación hacia la Escuela Naval. El vehículo iba a ir hacia la Escuela Naval, nunca puso intermitentes, nunca puso absolutamente nada en la desviación, se me atravesó y obviamente por no impactarlo tuve que dar un volantazo, lo que obviamente me llevó a pegar en la banqueta con la llanta”.

Brian Villegas dijo no comprender qué causó el incendio porque la banqueta no era alta, sin embargo al momento que pegó con la llanta, comenzó a incendiarse el cofre, por lo que se asustó y decidió bajar junto con sus acompañantes. En segundos el vehículo habría explotado, lo que ocasionó que quedara totalmente calcinado.

Desconcertado por no saber si la llanata explotó y causó el incendio o a qué se debió, el creador de contenido reveló que no alcanzó a sacar dinero que traía en la guantera y que destinaría a hacer pagos de su recién inaugurada sucursal de Paponas, así como dos teléfonos celulares. En 10 minutos la camioneta quedó en cenizas.

El accidente ocurrió cuando regresaba a su casa tras haber salido de fiesta a un antro, aunque arremetió contra les versiones que señalaron que se hallaba tomado o drogado, pues aseguró que los paramédicos y personal de la aseguradora que llegó a auxiliarlo pueden constatar que no se hallaba bajo influjo de sustancias.

“Esa camioneta tenía una energía extraña”

En el live, que en Facebook cuenta con más de 33 mil reacciones, Brian Villegas aseguró que la camioneta tenía una energía extraña y reveló que desde que la compró presentaba fallas.

“Desde que yo la adquirí presentaba fallas en el audio, empezó a presentar fallas en un amortiguador y la verdad es que, desde el inicio, no sé por que razón, pero esa camioneta traía como una energía extraña, así lo puedo decir”.

Recordó que fue en esa camioneta, a la que catalogó como el vehículo de sus sueños, que entregó víveres para los damnificados por el huracán en Otis en Acapulco y era la misma que le era muy útil para su trabajo, pero que se vio envuelta en polémica cuando la adquirió.

En un segundo video que compartió también en sus redes sociales se puede apreciar el momento en que su camioneta era consumida por el fuego.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sal