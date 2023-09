Salinas Pliego presume foto con Eduardo Verástegui: "estamos cocinando otras sorpresas"

El empresario Ricardo Salinas Pliego presumió una foto con Eduardo Verástegui, productor de "Sonido de Libertad", y aseguró que “estamos cocinando otras sorpresas”.

Por medio de la plataforma X, antes Twitter, el fundador de Grupo Salinas compartió una imagen donde se le ve sonriente junto al también actor, quien se encuentra promocionando la película.

“Les mandamos saludos mi amigo @EVerastegui y yo… Me da mucho gusto ver que anda muy activo promocionando su película “Sound Of Freedom“. Además, estamos cocinando otras sorpresas, ya se enterarán después”, se lee en la publicación.

"Sonido de la libertad" es una película que narra la historia de un oficial de policía llamado Tim Ballard, quien se dedica a localizar y detener a pedófilos. Foto: Plataforma X. @RicardoBSalinas

¿De qué trata la película "Sonido de la libertad"?

"Sonido de la libertad" es una película que narra la historia de un oficial de policía llamado Tim Ballard, quien se dedica a localizar y detener a pedófilos. Sin embargo, en un punto crucial de su vida, decide tomar un rumbo diferente y se embarca en la peligrosa misión de rescatar a niños de las manos de traficantes.

El oficial logra rescatar a un niño, pero su hermana aún permanece como prisionera. Debido a la dificultad y urgencia de la situación, Ballard toma la valiente decisión de renunciar a su trabajo y emprender una aventura en Colombia con el objetivo de rescatarla y traerla de regreso con vida.

Esta película busca mostrar cómo se realiza el tráfico de niños en todo el mundo, enfocándose en las redes de pedófilos que explotan repetidamente a los niños para satisfacer sus deseos más oscuros.

Además, cabe destacar que "Sonido de la libertad" se inspira en hechos reales que tuvieron lugar en 2013, cuando Ballard y otros agentes gubernamentales decidieron dejar sus puestos para fundar Operation Underground Railroad (OUR), una organización que trabaja en colaboración con las fuerzas del orden para rescatar a niños de la esclavitud y la explotación sexual.

¿Quién es Eduardo Verástegui?

José Eduardo Verástegui, es un actor mexicano de 48 años de edad, aunque se define como productor de cine y activista de derechos humanos, ya que está volcado con diferentes iniciativas.

Asimismo, es conocido por interpretar diferentes papeles y salir en varias series de televisión.

Aunado a ello, en la pequeña pantalla, se le ha podido ver desde la década de los 90 en series como "Mi querida Isabel", "Soñadoras", "Una luz en el camino", "Tres mujeres", "Alma rebelde" o "CSI: Miami", entre otras.

Formó parte del grupo Kairo , en donde tiene varios álbumes de estudio y sencillos durante la época de los 90.

Por su parte, en el mundo del cine, el actor ha tenido papeles en películas como "Meet Me in Miami", "Bella", así como en "Little Boy" o en el documental "La otra parte: La historia no contada del narco".

