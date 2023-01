Salinas Pliego entra al quirófano; "su tío Richi está temporalmente jodido”, comparte

Ricardo Salinas, presidente de Grupo Salinas, es considerado, según el último ranking de Forbes, como la tercera persona más rica de México y su fortuna está valuada en aproximadamente 12 mil 450 millones dólares.

Es dueño de Grupo Elektra, Banco Azteca, TV Azteca, Total Play, Italika, entre otras empresas.

A través de su cuenta de Twitter informó esta mañana que especialistas del Hospital Ángeles Pedregal lo operaron del codo izquierdo “por jugar tanto golf” en el mes de diciembre. Además, en la misma publicación mencionó lo siguiente: “Y luego dicen que uno no sufre”.

Lee también: Salinas Pliego denuncia suplantación de identidad en Twitter; recibe ayuda de usuarios

.@MLMSalinas y yo los saludamos desde el hospital Ángeles Del Pedregal.

Me operaron del codo izquierdo, así que su tío Richi está “temporalmente jodido” pero I’ll be back soon .

Esto jóvenes, es lo que pasa por jugar tanto golf en Diciembre… Y luego dicen que uno no sufre pic.twitter.com/tE4mQ3njLS

— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 25, 2023