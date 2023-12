Ryan Gosling estrena versión navideña de canción "I'm just Ken"; ¿dónde escucharla?

Ryan Gosling regaló a sus fans un obsequio de Navidad que pocos esperaban. Se trata de una nueva versión de su exitoso tema "I'm just Ken", el cual interpretó para la película Barbie dirigida por Greta Gerwig.

En la cuenta oficial de Barbie The Album se publicó la nueva pista con un toque completamente navideño. El tema fue adaptado con en estilo de balada romántica, en una sesión donde estuvieron algunos de los actores de la cinta.

Por supuesto, Ryan Gosling, recordado por su papel de “Ken” junto a Margot Robbie, le dio su sello personal a la canción. Y es que a lo largo de su trayectoria ha demostrado tener buenos dotes para la actuación, el baile y canto.

¿Dónde escuchar el álbum navideño de Ryan Gosling para Barbie?

Este miércoles 20 de diciembre se estrenó en plataformas digitales el álbum “Ken The EP” que incluye cuatro nuevas versiones de "I'm just Ken", sencillo nominado al Globo de Oro y en los Critics Choice Award.

En el tema, producido junto a Mark Ronson y Andrew Wyatt, se puede escuchar una combinación de la letra y el ritmo original con campañas de Navidad. Además, el video habría sido grabado completamente en vivo pues incluso un conjunto de músicos y coristas acompañan a Ryan Gosling.

Las otras versiones de la pista original son “I’m Just Ken (In My Feelings Acoustic)” y “I’m Just Ken (Purple Disco Machine Remix)”. Todas ellas ya se encuentran disponibles en el canal de YouTube de Atlantic Records, Spotify y Apple Music.

Hay que recordar que "I’m Just Ken" le valió a Ryan Gosling su primera nominación en los premios Grammy con la categoría "Mejor Canción Escrita Para Contenido Visual".

Actualmente, la pista original de Ryan Gosling para Barbie tiene 12 millones de vistas en YouTube, y acumula más de 60 millones de "streams" o reproducciones tan solo en Spotify.

Ryan Gosling para Barbie. Foto: Captura de pantalla





