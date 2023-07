Ricardo O'Farrill usa a Barbie para burlarse de su trastorno en redes sociales

Luego de una serie de conflictos que tuvo en la boda de Mau Nieto y las crisis personales que ha vivido, las cuales lo llevaron a un internado, donde según sufrió violencia. Así fue como Ricardo O'Farrill se burló de él mismo con un meme en redes sociales.

No tomándose nada personal, el standupero se encuentra vivido su duelo por el que atraviesa con un poco de humor, y una prueba de ello es una fotografía que posteó en su cuenta de Twitter en colores rosa y blanco, haciendo alusión a la película de ´Barbie´, donde agregó el texto “El Ken Lokeció”, y la leyenda “Es graciosos porque es verdad”.

Leer también Ricardo O’Farrill reaparece en redes sociales junto a su familia: “al fin juntos”

Es gracioso porque es verdad. https://t.co/knd6IH7vGC — Ricardo O’Farrill (@richieofarrill_) July 27, 2023

Tras esta publicación, cibernautas no dudaron en darle unas palabras de ánimo al comediante y aplaudirle su buen humor, pues mencionaron que ojalá que las personas que se burlan de él no lleguen a pasar por una situación similar.

Foto: Captura de pantalla

Ricardo O'Farrill revela el diagnóstico que le dio su psiquiatra

El pasado 11 de julio, Ricardo O´Farrill reveló a través de su cuenta de Twitter que fue diagnosticado con bipolaridad por su psiquiatra.

Me comenta el Psiquiatra que soy bipolar.

Saludos bipolares. — Ricardo O’Farrill (@richieofarrill_) July 12, 2023

Dicha noticia impactó a sus seguidores, quienes no se lo esperaban, pues no creían que detrás de su carisma y talento se encontraba una lucha interna tan grande.

Leer también: Ricardo O'Farrill: reportan desaparición del standupero

¿Qué es el trastorno bipolar?

El trastorno bipolar, antes denominado “depresión maníaca”, es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo de una persona.

El trastorno bipolar “no se debe a ninguna causa psicológica, se debe a una alteración química”. (FOTO: Archivo/EL UNIVERSAL)

Los cambios de humor pueden ocurrir en raras ocasiones o muchas veces por año. Aunque la mayoría de las personas presenten síntomas emocionales entre los episodios, es posible que algunas otras no presenten ninguno.

Ésta, puede aparecer en cualquier etapa de la vida de una persona. Sin embargo, el mayor número de casos es diagnosticado en adolescentes y personas adultas. Cabe señalar que no es una patología que tenga predilección por un sexo en particular, a diferencia de la depresión, que afecta a una gran cantidad de mujeres, por lo que no puede ser quitada, solamente controlada.

¿Quién es Ricardo O'Farrill?

Ricardo O'Farrill es un standupero y guionista originario de la Ciudad de México. Actualmente tiene 32 años y es uno de los personajes más importantes de la barra de comedia de la televisión e internet.

“Richie”, como lo conocen en redes sociales, se volvió popular tras la publicación de pequeños clips humorísticos en la aplicación Vine. Sus sketches iban relacionados a vivencias con su familia y situaciones que atravesaba con sus amigos.

Ricardo O'Farrill se alejó de redes sociales tras conflicto con Mau Nieto. Foto: Facebook Ricardo O'Farrill

Junto a Sofía Niño de Rivera y Mau Nieto, se catapultó como uno de los primeros standuperos en obtener participaciones en televisión, específicamente, en TV Azteca.

A partir de sus apariciones en cadena nacional, su carrera despegó y al poco tiempo se le abrió una puerta en Netflix.

O'Farrill participó en “Abrazo Genial” y “Abrazo Navideño” y en producciones de Comedy Central, las cuales lo llevaron a codearse con Franco Escamilla.* Con información de Abdiel Sepúlveda



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.