Ricardo O'Farrill lanza mensaje a críticos de AMLO: "la gente está feliz con el Presidente"

Luego de que se llevará a cabo el Grito de Independencia, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México, el standupero consideró que la gente es feliz con el presidente.

Por medio de Instagram, el comediante expresó su sentir acerca del mandatario.

“Me vale v… la política, odio a todos los políticos, pero ayer le gritaban al presidente ‘es un honor estar con Obrador’ por primera vez la mitad del país, en muchos años, está contenta con el presidente”, expresó.

Aunado a ello, explicó un ejemplo: “Es como la teoría de Luis Miguel, a mí no me gusta, pero cuando lo ponen la gente se pone contenta, entonces me pongo contento, porque la gente se pone contenta”.

“Si a ustedes les amarga el presidente vean a la gente feliz y siéntanse felices por eso”, sentenció.

Foto: Instagram

VIDEO: Así fue el Grito de Independencia de AMLO en el Zócalo

El mandatario ofreció el tradicional Grito de Independencia. Con vivas al amor, a los migrantes, los pueblos indígenas, y la grandeza cultural de México, el Presidente lanzó además "¡mueras!" a la corrupción, la avaricia, el racismo, y la discriminación.

Acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, tras iniciar con la frase "¡Mexicanas! ¡Mexicanos!", el presidente mencionó:

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Vivan los héroes anónimos!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la justicia!

¡Viva la democracia!

¡Viva nuestra soberanía!

¡Viva la fraternidad universal!

¡Mexicanas! ¡Mexicanos!

¡Que muera la corrupción!

¡Que muera la avaricia!

¡Que muera el racismo!

¡Que muera la discriminación!

¡Que viva el amor!

¡Que vivan nuestros hermanos migrantes!

¡Vivan los pueblos indígenas!

¡Viva la grandeza cultural de México!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

Fueron 21 "vivas" y 4 "mueras" en total.

