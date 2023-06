Redes estallan por "session 55" de Peso Pluma y Bizarrap: ¿usuarios decepcionados?

El cantante de corridos bélicos o tumbados, Peso Pluma, ha ascendido de manera impresionante en la industria de la música, por lo que este miércoles lanzó una colaboración con Bizarrap.

Con reconocimientos a nivel nacional e internacional, puso de moda uno de los géneros que por mucho tiempo estuvo estigmatizado por la sociedad mexicana.

Algunos temas siguen sin ser del agrado de muchos; pues las letras de algunas de sus canciones pueden ser un tanto polémicas, sobre todo, por tocar temas delicados como las drogas y la violencia.

No obstante, cada tema que sale a la luz se posiciona rápidamente en los primeros lugares de tendencias en distintas plataformas musicales. Por ejemplo, el pasado viernes 26 de mayo, se estrenó el videoclip de la canción “Bye”, y hasta hoy sigue en la primera posición de tendencias en YouTube, y tiene más de 14 millones de vistas.

Fue el anuncio de una colaboración con el productor argentino Bizarrap que encendió las redes rápidamente. En TikTok, BZRP, publicó un cortometraje en stop motion de la sesión 55, y tan sólo en un día obtuvo más de seis millones de vistas.

Biza se caracteriza por producir canciones con varios artistas, en algunas ocasiones, genera polémica. Por ejemplo, la sesión 53 que grabó junto a Shakira que fue tendencia en varios países del mundo.

Otra colaboración que quizás no tuvo tanto alcance, pero sin duda dio de qué hablar, fue cuando grabó la Music Sessions #49 con Residente y en ésta, René Pérez de Calle 13 “le tiró” al cantante J Balvin y a otros artistas del reggaetón.

¿Qué dice la nueva canción de Peso Pluma y Bizarrap?

La letra hace referencia a que piensa en alguien, pues al parecer perdió a una persona que quería. Sin embargo se enfoca en superarla, porque su relación no funcionó. Asimismo menciona a Sinaloa y las fiestas que se hacen en el lugar.

Al igual que Shakira, menciona la marca de un reloj de nombre “Patek Philippe”: “Patek Philippe es mi reloj, yo sé qué tanto me costó".

Usuarios reaccionan a Music Sessions 55 de Bizarrap y PP

Por lo anterior, era de esperarse que una colaboración de ese calibre generara reacciones entre los internautas. En la publicación de Instagram del también conocido como "Doble P", hubieron comentarios de todo tipo, pero por sí sola la foto junto al argentino obtuvo más de cuatro millones de "me gusta".

La nueva canción superó las 800 mil vistas a 10 minutos de su publicación, y los usuarios comentaron lo siguiente en YouTube: "Nuevo himno de México", "Amigos la rompieron, es un temazo, Unión Argentino y Mexicano", "Dejando en alto a México", "Puro orgullo mexicano", y más.

Entre los comentarios que se pueden leer en Twitter, los usuarios muestran confusión por la letra, dado que esperaban mensajes o indirectas en la canción.

“He intentado como 5 veces, pero ya me es imposible terminar el bizarrap sesión del Peso Pluma”, “La bzp sesión de Peso Pluma no me gustó nada”, “La mejor parte de la session de Peso Pluma es cuando la sacas a la mier**”, “Me gustó mucho la parte en la que Peso Pluma deja de cantar”.

La mayoría de usuarios publicaron que no fue de su agrado, pero hubo una especie de "tiradera" para los españoles y argentinos quienes supuestamente fueron los que peores comentarios hicieron a la canción previo a su lanzamiento.

En Instagram comentaron con emojis de fuego y por supuesto, los comentarios fueron tanto buenos como malos.

