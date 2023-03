¿Quién es Naim Darrechi, el nuevo novio de Yeri Mua que presume en TikTok?

Yeri Cruz Valera, conocida popularmente como Yeri Mua, confirmó su noviazgo con influencer Naim Darrechi, un joven español que fue acusado en España por practicar un tipo de agresión sexual.

Por medio de TikTok, la “Bratz Jarocha” compartió un video donde aprecia acompañada del joven español.

“Todo este tiempo estuvimos juntos”, se lee en la descripción del video.

Lee también Salinas Pliego presenta nueva línea de ropa "Gobiernícola" en colaboración con artistas

Al final de la grabación se ve a Yeri Mua besar al influencer, quien muestra una gran sonrisa.

Hasta el momento, el video cuenta con 4.4 millones de reproducciones y con más de 365 mil “likes”.

¿Quién es Naim Darrechi?

Naim Darrechi es un influencer español de las redes sociales, estrella de TikTok y youTuber. Nació el 28 de febrero de 2002 en Mallorca, España.

Darrechi se hizo popular en plataformas de redes sociales como TikTok, donde obtuvo más de 30 millones de seguidores y 2 mil millones de me gusta.

Lee también Billie Eilish se va del Foro Sol llena de peluches del Dr Simi, ¿rompe récord de Rosalía?

Además, Darrechi es conocido por su carrera musical, habiendo lanzado varios sencillos y videos musicales.

Repudiado en redes por promover el sexo sin preservativo mediante engaños

El joven mallorquín realizó declaraciones sobre sus prácticas sexuales que fueron fuertemente repudiadas en las redes. Además, la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, anunció que haría una presentación ante la Fiscalía española por “abuso sexual”.

El influencer había asegurado en una entrevista para las redes que en sus relaciones no usaba preservativo porque “le cuesta mucho”. Al ser consultado sobre lo que opinaban de ello sus parejas, contestó dando a entender que, básicamente, las engañaba: “Les digo: ‘Tu tranquila, que soy estéril, me he operado para no tener hijos"'.

Lee también De esto trata la tesis de AMLO y así puedes consultarla en línea

Aunado a ello, declaró: “No puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces, nunca lo utilizo. Hasta que un día dije: ‘Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años’”.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





aosr