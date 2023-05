¿Quién es Lenin Tamayo, fundador del Q-pop que conquista TikTok?

Lenin Tamayo es un joven peruano que se ha vuelto viral en redes sociales, luego de difundir su estilo en el que fusiona coreografías con notas electrónicas, bases musicales de la sierra de Perú y letras en quechua, llamándolo el “Q-pop”.

“Hice una propuesta musical que sumaba mis influencias de niño y joven, la música que escuchaba; la andina (de Perú) por parte de mi madre, y los nuevos géneros musicales que descubrí en secundaria como el k-pop, música de animes y pop americano”, contó Lenin al medio EFE.

¿Cómo es el estilo del “Q-pop”?

La estética, la música y los bailes del artista unen los ritmos del interior de Perú con bailes típicos y trajes de festividades ancestrales, pero las coreografías, la puesta escena y los ritmos son claramente de influencia coreana. "Es una idea compartida por una nueva corriente de artistas que fusionan trap y hip-hop con el quechua y los sonidos tradicionales del interior del país", detalló.

“Ahora se está volviendo una tendencia revalorar lo andino, especialmente la música. Hay artistas jóvenes que están saliendo, haciendo música andina moderna, algunos en quechua y otros en español pero con sonidos andinos como Milena Wharton y Renata Flores”, añadió.

Algo fundamental para el artista peruano es la posibilidad que le da el género de k-pop de crear coreografías y números impactantes a nivel visual para incorporar elementos como tradicionales danzantes de tijeras o antiguas máscaras de carnavales de pueblos de las montañas entre sonidos electrónicos.

¿Quién es Lenin Tamayo?

La historia musical de este artista se gestó incluso antes de su nacimiento, con su madre, la cantante de música andina contemporánea Yolanda Pinares.

Lenin conoció desde niño lo bueno y lo malo del espectáculo. “Nací y crecí en el escenario. En las peñas, mi madre me llevaba detrás para darme de lactar y luego salía a cantar. Crecí entre músicos, artistas y con la música andina de manera sumamente natural. Mis primeros cinco años de vida –tan importantes para el desarrollo de cualquier ser humano– los pasé disfrutando de mis raíces”, afirmó.

Alto, delgado y de sonrisa enorme, Lenin reconoce: “Tener una madre artista con tanta trayectoria fue para mí una academia. Si bien nunca me indujo a dedicarme a la música, siempre pude ver, a través de ella, que no era solo un oficio”. Para Lenin cantar sobre un escenario siempre fue cosa seria, una profesión. Le tenía tanto respeto a la palabra artista que no pudo aceptar que estaba en sus venas hasta ganar un concurso de canto en la Universidad San Marcos donde cursaba Psicología. “En ese momento, tomé la decisión de vivir con libertad”.

Pero no fue fácil. Comenzó como telonero de su mamá, cantaba cumbias y música andina de Max Castro o Antología; sin embargo, estaba inquieto. Aún no sabía lo que quería para él, pero su mente estaba planeando algo grande que no supo explicar más que con música. “Nadie sabía que yo quería hacer esta locura”. Él tampoco. Tenía miedo porque sus músicos y bailarines no lo entendían. “Necesitaba que se sientan más referencias andinas, la diablada, el charango y a los chicos no les parecía, ellos querían algo más electrónico”. Solo pudo explicarlo en la música.

Lenin fusionó algo increíble: cantó en quechua y español con el aspecto y la coreografía de un BTS. Usa instrumentos y la influencia de la música andina con un vestuario elaborado por él mismo. Se hizo tendencia en redes sociales y se convirtió en la estrella pop de las calles de Lima, especialmente de la alameda de 28 Julio, donde con solo colocar un pie pone a bailar a todos los visitantes que se congregan los fines de semana para grabar coreografías en TikTok.

“Trato de componer letras que me hubiera gustado escuchar cuando era más joven, siempre me gustaban canciones de k-pop que te animaban a salir adelante, por eso, estas canciones tienen estas letras. Letras que animan a seguir los sueños sin importar el qué dirán”, concluye.

