¿Qué pasó en México durante 1994, año del asesinato del excandidato Luis Donaldo Colosio?

El pasado martes 29 de enero, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador el indulto para Mario Aburto Martínez, asesino confeso de su padre.

“Apelando a la compasión del Presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos una camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo, a través del respeto a dejar esto en manos de otra justicia porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es vuelta a la página”, expresó ante medios.

¿Qué pasó en México en 1994?

Luego de estas declaraciones, algunos usuarios revivieron en redes no solo la muerte del excandidato, si no algunos acontecimientos importantes que sucedieron en México en aquel año, por lo que aquí te dejamos algunos de ellos:

En la madrugada del primero de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional,un grupo de indígenas armados del Estado de Chiapas, intentaron ocupar siete cabeceras municipales, el mismo día que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor, el cual estaba firmado por Canadá, Estados Unidos y México durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a principios de 1994. “Los enfrentamientos armados que suceden en el estado de Chiapas son un llamado de alerta para aquellos partidos políticos que anteponen sus intereses al de los sectores marginados”, aseguró el entonces obispo de Tlaxcala, Jacinto Guerrero. Foto: ESPECIAL.

El 23 de marzo de 1994 fue asesinado de dos balazos, el excandidato del PRI y aspirante a la presidencia Luis Donaldo Colosio en Baja, California tras salir de un mitin.

Foto: tomada de video

El 5 de julio, la selección de fútbol mexicana fue eliminada del campeonato mundial Estados Unidos, tras perder en penales contra Bulgaria.

del campeonato mundial Estados Unidos, tras perder en penales contra Bulgaria. El 28 de septiembre fue asesinado el secretario General del partido, Francisco Ruiz Massieu el hotel Casa Blanca, en la CDMX.

José Francisco Ruiz Massieu es descrito como un gran político de su época, visionario, ideólogo y estratega. Cuando fue asesinado era secretario general del PRI y diputado plurinominal electo para la 56 Legislatura. Foto/ARCHIVO EL UNIVERSAL

El 21 de agosto, Ernesto Zedillo Ponce de León, candidato del Partido Revolucionario Institucional, ganó las elecciones federales.

El presidente Ernesto Zedillo Ponce de León junto con su esposa Nilda Patricia, en recorrido dentro de un Lincoln 76 descubierto, en el año de 1994. Archivo / EL UNIVERSAL.

El 18 de noviembre, falleció Diana Laura Riojas, esposa de Luis Donaldo Colosio por complicaciones con el cáncer de páncreas del que era víctima, dejando huérfanos a sus dos hijos Luis Donaldo y Mariana.

Diana Laura Riojas, esposa de Luis Donaldo Colosio. Foto: Tomada de redes

El primero de diciembre de 1994 Ernesto Zedillo asumió la presidencia de México, luego de que Carlos Salinas de Gortaria estuviera seis años en el poder.

asumió la presidencia de México, luego de que Carlos Salinas de Gortaria estuviera seis años en el poder. El 20 de diciembre, se suscitaron algunos problemas económicos, pues las reservas del Banco de México sufrieron una caída ante la falta de reservas internacionales, por lo que el dólar, que se cotizaba en 3 pesos con 40 centavos, pasó a valer 8 pesos en menos de una semana.

sufrieron una caída ante la falta de reservas internacionales, por lo que el dólar, que se cotizaba en 3 pesos con 40 centavos, pasó a valer 8 pesos en menos de una semana. Durante ese mes surgió la crisis llamada "Efecto Tequila", donde miles de personas fueron despedidas, perdieron sus propiedades o quebraron en sus empresas.

“No puedo hacerlo”, dice AMLO a Luis Donaldo Colosio Riojas por el indulto que pidió para Mario Aburto

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que existió un segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, y de que su hijo Luis Donaldo Colosio Riojas pidiera el indulto para Mario Aburto Martínez, asesino confeso de su padre.

Este marte 30 de enero, AMLO expresó durante la mañanera que no piensa “dar un carpetazo a un asunto así, y que no tiene ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros, pero sí es importante que no haya impunidad si se trata de un crimen que, de acuerdo a la Fiscalía, tiene alguna relación con alguna institución del Estado”.

-Con información de Ariana Paredes y Eduardo Dina

