¿Qué pasó el 29 de abril? Fans de Taylor Swift declaran el “Día de la Alta Infidelidad”

Taylor Swift es una de las mujeres más influyentes en la industria musical. Sus fans procuran no perderle el paso en cada uno de sus proyectos y esta vez encontraron un detalle curioso que tuvo lugar un 29 de abril del 2016.

En octubre de 2022, la cantante estrenó su álbum “Midnights”, el cual incluye pistas como “Karma”, “Lavender Haze”, “Bejeweled”, “Anti-Hero” y “High Infidelity”, fue este último tema el que generó revuelo en redes sociales.

Tras la publicación de “High Infidelity”, miles de sus fans comenzaron a analizar la letra de la pista. Y todo apunta a que habría sido escrita con un mensaje contundente para Calvin Harris.

El pasado amoroso de Taylor Swift ha quedado registrado en sus canciones. Foto: AFP

¿Por qué se relaciona a Taylor Swift con el “Día de la Alta Infidelidad”?

“Do you really want to know where I was April 29th? (¿Realmente quieres saber dónde estuve el 29 de abril?), es el verso de la canción que inundó a plataformas como TikTok con múltiples teorías hechas por los fanáticos de Swift.

La misteriosa mención coincide con el estreno de la colaboración entre Calvin Harris y Rihanna, la cual lleva por título “This is What you Came for”. La propia Swift coescribió la letra, aunque se ocultó su participación.

Durante la noche del 29 de abril de 2016, la cantante asistió a la fiesta de cumpleaños de Gigi Hadid en el restaurante The Nice Guy en West Hollywood, California, Estados Unidos. Para ese entonces, sostenía un romance con el DJ.

No obstante, 3 días después de que Harris estrenó su tema, Taylor Swift fue fotografiada besándose con Tom Hiddleston en la Met Gala del 2016. Y a los pocos días rompió con el DJ por lo que sería una infidelidad de ella.

Aunque “High Infidelity” llegó 6 años después del suceso, en la canción Taylor Swift reflejó el sentimiento de conocer a una persona nueva y a las ilusiones que surgen del enamoramiento, aunque no sería en referencia a Hiddleston, es decir, su “amante”, sino a Joe Alwyn.

A pesar de que la cantante le dedicó el tema “Lover”, “Delicate” y "End Game”, la historia entre Swift y Alwyn no tuvo un final feliz, ya que a principios de abril anunciaron su ruptura tras 6 años de relación. Los famosos aseguraron que terminaron de manera “amistosa y no dramática”.

