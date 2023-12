¿Qué es y cómo crear un "vision board" para 2024?

El balance y la reflexión al terminar el año son necesarios, pero también visualizar el futuro, ¿qué metas te ves cumpliendo y qué sueños estás dispuesto a hacer realidad?

Con desear no basta, hay que pasar a la acción y para ello es muy útil tener a la vista un “vision board” que te recuerde que, si bien los sueños son posibles, hay que ser constante y trabajar para conseguirlos.

¿Quién mejor que tú para saber qué tan cerca estás de cumplir esas metas que te has propuesto? El trabajo que siempre has querido tener, los viajes que siempre has querido hacer o el emprendiemiento al que estás dispuesto a apostarle este año.

Lee también ¿Uvas rojas o verdes? Conoce los beneficios de las protagonistas de los deseos de Año Nuevo

Vision Board 2024. / Foto: Freepik

¿Qué es un "vision board"?

Se trata de un tablero que te permite visualizar tus metas a corto y largo plazo. Si bien no hay un formato único para crearlo, si contempla una serie de elementos que vale la pena que tengas en cuenta.

Un método de “manifestación” visual que permite observar tus objetivos con claridad. Puede ser digítal o físico.

En él tienes que colocar, en formato de collage; recortes, imágenes, frases, colores, palabras, y cualquier elemento que represente cómo quieres que sea tu 2024. Aquello que quieres sentir, vivir y hacer de tu año.

Vision Board 2024. / Foto: Freepik

Si bien las uvas te recuerdan los deseos que quieres cumplir, un vision board es una herramienta útil para proyectar, pero sobre todo comprometerse con esos objetivos que sientes te representan.

Muy útil para personas que están dispuestas a cuidar de su bienestar y salud mental, pero también trabajar por aquello que quieren crear.

Lee también Brindis de Año Nuevo: ¿cómo identificar bebidas alcohólicas adulteradas?

Vision Board 2024. / Foto: Freepik

¿Qué lleva un "vision board" y cómo crear el tuyo?

El límite es tu creatividad. Elige un tablero, que debes colocar en un sitio visible todo el tiempo (tu habitación, tu armario o incluso tu sala).

Haz un listado de las metas que tienes para el 2024, por ejemplo: viajar, cuerpo y mente saludable o un trabajo nuevo.

por ejemplo: viajar, cuerpo y mente saludable o un trabajo nuevo. Elige una palabra que defina tu año, por ejemplo; enfoque, crecimiento.

Recorta imágenes, frases, fotografías y cualquier elemento que te remita a esas metas

Destina un momento para crear tu collage, pegar los recortes y sobre todo visualizar aquello que estás dispuesto a cumplir.

Una vez terminado, colócalo en un lugar visible que te recuerde a diario todo lo que estás dispuesto a cumplir en 2024.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sal