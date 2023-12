¿Te vacunaste? Estos son los efectos secundarios que genera la vacuna contra covid

La Campaña Nacional de Vacunación está en curso, tanto el IMSS como el ISSSTE aplican las vacunas contra covid e influenza a derechohabientes y población en general. A este esfuerzo se ha unido la Secretaría de Salud de Ciudad de México que aplica la vacuna Sputnik-V en los centros de salud de las distintas alcaldías.

Las autoridades han recomendado a la población la aplicación de las vacunas contra covid e influenza para protegerse de enfermedades respiratorias en este época decembrina.

¿Quiénes no deben vacunarse contra covid?

Aunque hay un grupo que de acuerdo con el IMSS no es candidato a la vacuna contra covid; se trata de los menores de 6 a 59 meses de edad.

A todos los demás grupos etarios se les aplica la vacuna, aunque se detalla que algunas personas pueden presentar efectos secundarios. Ello, dado que su sistema inmune reacciona ante la aplicación del biológico.

¿Cuáles son los efectos secundarios que puede detonar la vacuna contra covid?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras vacunarse algunas personas corren el riesgo de presentar síntomas de la enfermedad contra la que buscan protegerse. Es decir, que su organismo reacciona de determinada forma, aumentando la circulación de la sangre para que se distribuyan las células inmunitarias y aumente la temperatura corporal y así erradicar al virus.

La OMS advirtió que los efectos leves a moderados como febrícula y dolores musculares son normales y no deben causar alarma entre la población. Éstos desaparecen espontáneamente después de unos días.

“Los efectos secundarios habituales de una intensidad leve moderada son un buen signo que nos indica que la vacuna está funcionando. No obstante, la ausencia de efectos secundarios no significa que la vacuna no sea eficaz, porque cada persona reacciona de forma distinta a las vacunas”, se lee.

RECHAZAN BIOLÓGICO DE ASTRAZENECA PARA VENTA EN MÉXICO

Entre los efectos secundarios más frecuentes detectados por la OMS están:

Dolor en la zona de la inyección

Fiebre

Cansancio

Dolores de Cabeza

Mialgias

Escalofríos

Diarrea

Los efectos secundarios que aparecen tras la aplicación de la vacunación están funcionando cuando aparecen efectos secundarios, dado que es un reflejo de que el sistema inmunitario está respondiendo de forma esperada.

La aplicación del biológico de un laboratorio específico puede generar efectos secundarios particulares que deben de ser comunicados al momento de la aplicación de la vacuna contra covid, como es el caso de Moderna y Pfizer.

