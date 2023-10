A través de Twitter, ahora X, Jaime Maussan celebró la posible realización de una segunda Audiencia Pública Para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos No Identificados (FANI) en la Cámara de Diputados.

Fue durante la tarde del 4 de octubre que el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna compartió una fotografía junto al ufólogo para dar la noticia. Además, añadió que de llevarse a cabo “habrá sorpresas”.

La primera audiencia FANI desató controversia entre las muestras de los seres momificados y la comunidad científica.

Sin embargo, Maussan aseguró que haberla realizado le permitió a México ganar la atención del mundo para “iniciar la conversación sobre evidencias biológicas de posible inteligencia no humana en la Tierra”.

Con la Audiencia Pública UAP [FANI] en el Congreso de México 🇲🇽; se ha ganado la atención del mundo para iniciar la conversación sobre evidencias biológicas de posible inteligencia no humana en la Tierra; sumado a la Audiencia UAP del Capitolio.



N.R.https://t.co/cvTyryCX5Y pic.twitter.com/OO0KAi9L6d — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) September 21, 2023

¿Qué se sabe de la segunda audiencia FANI de Jaime Maussan?

Luego de dar a conocer los planes para la segunda audiencia OVNI, Jaime Maussan reaccionó a la noticia:

“México así se pondrá a la vanguardia mundial; no sólo respecto a los fenómenos anómalos no identificados, sino también en la aceptación del fenómeno no humano”, reaccionó a la publicación de Gutiérrez Luna.

México 🇲🇽 así se pondrá a la vanguardia mundial; no sólo respecto a los fenómenos anómalos no identificados, sí no también en la aceptación del fenómeno no humano. https://t.co/hjaD4Yaxu0 — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) October 4, 2023

Vale la pena destacar que la audiencia del pasado 12 de septiembre, fue el primer evento de dicha índole que se haya realizado en el país. Ante los congresistas, el diputado indicó:

“Este acto abre un parteaguas de que por primera vez una instancia del poder público en México, como lo es la Cámara de Diputados, realiza una audiencia Pública para escuchar de primera fuente a quienes han tenido experiencias de este tipo y a quienes se han dedicado a investigación de este tema”.

De momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la reunión, como la fecha. Pero se espera que en las próximas semanas tanto el ufólogo como el diputado ofrezcan más información para quienes estén interesados en el tema.

Maussan va por reforma para reconocer vida extraterrestre

Luego de la primera audiencia pública, el investigador y periodista se reunió con senadores para cabildear una reforma que reconozca la vida extraterrestre o FANI. Maussan declaró a EL UNIVERSAL:

“Con el senador Alejandro Armenta ya estamos viendo el tema de las enmiendas a la ley para que México reconozca los objetos del fenómeno anómalo no humano, es decir, los objetos que no tienen características de tecnología no terrestre”.

Consideró que, si se logra hacer esto, México podría ser el primer país del mundo que reconozca el fenómeno.

Con información de Luis Carlos Rodríguez y Víctor Gamboa





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

