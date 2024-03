Prueba esta infusión que es considerada el elixir de la juventud porque aporta colágeno naturalmente

Sin duda, muchas mujeres quieren conocer las mejores formas de estimular el colágeno de forma natural, pues esta proteína es la encargada de prevenir el envejecimiento de la piel y mantener su fuerza y elasticidad. Si quieres conseguir mayores cantidades de este compuesto hay una infusión que te ayudará a hacerlo, si quieres saber más, no te pierdas esta nota que en El Universal hemos preparado para ti.

Si quieres conseguir mayores cantidades de este compuesto hay una infusión que te ayudará a hacerlo, si quieres saber más, no te pierdas esta nota que en El Universal hemos preparado para ti.

El colágeno también se encuentra tanto en huesos como en articulaciones, por lo que su producción es crucial para potenciar la movilidad del cuerpo. Sin embargo, a pesar de su importancia para llevar a cabo procesos importantes en el cuerpo, su producción disminuye gradualmente a partir de los 25 años, por lo que es importante conocer formas de corregir esta pérdida.

Esta es la infusión para reducir el paso de la edad y aumentar el colágeno en el organismo

De acuerdo con el estudio White Tea extract induces lipolytic activity and inhibits adipogenesis in human subcutaneous (pre)-adipocytes publicado en la National Library of Medicine el té blanco es una de las mejores formas de promover la producción natural de colágeno debido a su alto contenido de antioxidantes.

El colágeno también se encuentra tanto en huesos como en articulaciones, por lo que su producción es crucial para potenciar la movilidad del cuerpo.

Por lo tanto, este té se considera la "bebida de la juventud" porque entre sus antioxidantes se incluyen catequinas y flavonoides, que son importantes para proteger las células del daño de los radicales libres que causan signos de envejecimiento como las arrugas. y imperfecciones.

