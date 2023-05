Popocatépetl “desempolva” canción de Fey sobre el volcán y ya es viral

La reciente actividad del volcán Popocatépetl no sólo tiene en alerta a la población, que ha buscado liberar tensión a través de memes, reacciones y playlists dedicadas a “Don Goyo”, como se conoce popularmente al volcán.

De hecho, en redes sociales, los usuarios desempolvaron la canción “Popocatépetl”, que la cantante Fey lanzó en 1996 y forma parte de su álbum Tierna la Noche.

En redes sociales como Twitter, los usuarios reaccionaron al tema de Fey: “Yo sí creo que “Don Goyo” no olvida el agravio de la canción Popocatépetl y está pidiendo el sacrificio de Fey”, “Las reproducciones de la canción Popocatépetl de Fey en este momento”, “el único Popocatépetl que me gustaría escuchar, el de Fey”.

Lee también Rojo Fase 1: ¿Qué significa la siguiente etapa de la alerta volcánica del Popocatépetl?

Entre sus estrofas, la cantante hace referencia a un baile dedicado al Popocatépetl para culminar con ciertas “amenazas” a una pareja en caso de ser infiel. La letra que ha sido catalogada sin sentido se mezcla con unas estrofas que forman parte del coro: Naranara, pum, pum.

El álbum Tierna la Noche fue el segundo material de estudio de Fey, que tiene los éxitos “Azúcar Amargo”, “Muévelo” y “Tierna la Noche”.

La canción “Popocatépetl” posee una mezcla de teclados y una batería con toques eléctricos.

¡La culpa la tuvo Fey! Hizo enojar a Don Goyo. Desató la furia del #Popocatepetl. 🌋 pic.twitter.com/F0xr2zKlpp — ALV Gabo!  (@gabo_molacho) May 23, 2023

¿En qué fase del Semáforo de Alerta Volcánica está el Popocatépetl?

En su más reciente informe, el Centro Nacional de Desastres Naturales (Cenapred) indicó que en las últimas 24 horas se detectaron 22 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Además se contabilizaron 1234 minutos de tremor y dos explosiones, por lo que el Semáforo de Alerta Volcánica continúa en Amarillo Fase 3.

Volcán Popocatépetl emite ceniza en mayo de 2023. / Foto: AFP.

Lee también ¡Don Goyo cálmate! Los mejores memes que ha dejado la actividad del volcán Popocatépetl

¿Qué otras canciones proponen para playlist del Popo?

Volcán de José José

de José José Besos de Ceniza de Timbiriche

de Timbiriche La Niña del Volcán de Yo Soy Matt & Eva de Marce

de Yo Soy Matt & Eva de Marce Volcán de Café Tacvba

de Café Tacvba Escapar de Mobby & Amaral

de Mobby & Amaral Volcanes Dormidos de Vicente Fernández

de Vicente Fernández Fuego de Kumbia Kings

Volcán - José José

Popocatepetl - Fey

Besos de ceniza - Timbiriche

La niña del volcán - YoSoyMatt & Eva de Marce

Volcán - Café Tacuba

Escapar - Moby & Amaral

Llamado de emergencia - Daddy Yankee

Volcanes dormidos - Vicente Fernández

Fuego - Kumbia Kings — Marceflow🌋 (@Marceeloo12) May 23, 2023

Letra completa de la canción Popocatépetl de Fey

Narana, pum, pum, Popocatépetl

Narana, nara, ye

Narana, pum, pum, Popocatépetl

Narana it's all right





Las estrellas se ven bien

Desde el Popocatépetl

Narana, pum, pum, Popocatépetl

Narana, nara, ye

Narana, pum, pum, Popocatépetl

Entre las nubes de café





Bailo con un solo pie

Bailo con los dos

Bailo y empieza a llover

¿Por qué no bailas tú también?





Narana, pum, pum, Popocatépetl

Narana, nara, ye

Narana, pum, pum, Popocatépetl

Narana it's all right





Las estrellas se ven bien

Desde el Popocatépetl

Narana, pum, pum, Popocatépetl

Narana, nara, ye

Narana, pum, pum, Popocatépetl

Entre las nubes de café





Bailo con un solo pie

Bailo con los dos

Bailo y empieza a llover

¿Por qué no bailas tú también?





Una flor de calabaza

Del color de la mostaza

Ha llegado hasta mi casa

En el sobre de una carta

Con una cuartilla blanca

Donde como casi siempre

Hablas y no dices nada





Que sucede, que te pasa

Que no vienes a buscarme

Ya hace más de dos semanas

Que ni siquiera me llamas

Que demonios, que caramba

Como te pille con otra

Te voy a romper la cara

Te voy a morder un ojo

Sabes que lo haré





Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





sal