Pinocho de Guillermo del Toro en números: ¿Cuántas personas trabajaron en la película?

La película Pinocho, de Guillermo del Toro, ganó el Globo de Oro a la Mejor Película de Animación en la reciente edición de los galardones.

El cineasta Guillermo del Toro estaba nominado en tres categorías en la ceremonia 80 de los premios con uno de los filmes más personales, por la película que está disponible en Netflix.

A través de la cuenta oficial de Twitter de la película Pinocho se compartió una numeralia sobre la película.

“15 años, 50 platós y 1 gran sueño” La película Pinocho de Guillermo Del Toro es verdaderamente un trabajo de amor”, se lee en el video que muestra secuencias de la película.

15 years, 60 soundstages, and 1 big dream. @RealGDT ’s #PinocchioMovie is truly a labor of love . Discover more in this behind-the-scenes look at the film’s craftsmanship. For your consideration in all categories, including Best Picture. pic.twitter.com/RNCaQXYcei

En el video se aplica que tomó más de una década que la película Pinocho de Guillermo del Toro fuera finalmente aprobada por un estudio. La película comenzó a filmarse en enero de 2020.

Un total de 335 empleados trabajaron en la máquina de sombras de la película. El equipo estaba conformado por 45% de mujeres, y 8% miembros de la comunidad LGBTQIA+.

Pinocho tuvo socios de producción en Guadalajara, Manchester, South Carolina, Canadá e India.

Durante la película se pueden observar múltiples referencias a huevos de Pascua, que hacen referencia al trabajo previo de Guillermo Del Toro.

Foto: Netflix Latinamérica.

Es el propio Guillermo del Toro quien narra que quería tener un vínculo con México en su más reciente trabajo.

“Quería animadores mexicanos animando Pinocho y al grillo. Los personajes principales, porque eso demuestra la capacidad artística y técnica que un estudio mexicano puede tener en animación”, confiesa. Del Toro.

“Pinocho es una película que tiene un gran corazón, se enfrenta a quién eres, permaneciendo fiel a ti mismo y no tener que cambiar para ser aceptado”, agrega.

La película de Guillermo del Toro estaba nominada en las categorías de Mejor Película de Animación, así como Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora.

La película triunfó en Mejor Película de Animación y el propio Guillermo Del Toro recibió el galardón.

