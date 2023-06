Peso Pluma: sus corridos tumbados "conquistan" los 2 primeros puestos en Top 50 Global de Spotify En el top se encuentran temas como Where She Goes de Bad Bunny y Flowers de Miley Cirus

En la primera hora de haberse subido, la canción superó las 3.2 millones de visualizaciones en YouTube. Foto: Captura de pantalla de YouTube