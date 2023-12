"No iría a verlos": Bárbara de Regil no es fan de RBD y no le gusta Luis Miguel

Bárbara de Regil habló sobre sus gustos musicales y dejó a más de un fanático con la boca abierta. Y es que sus seguidores no se esperaban que la actriz no fuera fan de dos de los iconos del momento: RBD y Luis Miguel.

Tanto la banda de pop como el intérprete de baladas románticas se encuentran de gira por varios estados de México. No hay día en que no se escuche hablar de ellos pues, además de brillar sobre el escenario, son de los más escuchados en plataforma digitales.

La protagonista de “Rosario Tijeras” detalló los motivos por los que no se considera fan de Rebelde y Luismi. Por el contrario, prefiere otro tipo de géneros musicales y el talento de sus amigos cantantes.

Bárbara de Regil acompañó a su esposo al concierto de Luis Miguel. Foto: Instagram

¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre RBD y Luis Miguel?

En una entrevista con los medios de comunicación, Bárbara de Regil indicó que no elegiría asistir a los shows de RBD y Luis Miguel.

“No, no iría a ver a RBD, respeto a toda la gente que ama a RBD y se pone las corbatas. A mí no me gusta, no es mi género, pero lo respeto muchísimo”, dijo.

La también empresaria evitó entrar en mayores detalles, pues indicó que luego sus respuestas son sacadas de contexto para hacerla quedar mal. Sin embargo, recordó que por su esposo Fernando Schoenwald se sabe las canciones de Luis Miguel.

“Luis Miguel a mí tampoco me gusta, pero de Luis Miguel sí me sé todas las canciones porque a todos nos ha tocado. ¿Quién no se sabe una? Yo me sé todas. Fer sí es muy Luis Miguel, me ha tocado ir con él al concierto. Claro, yo soy feliz de apoyarlo, estar ahí y verlo”, mencionó.

Bárbara de Regil confiesa su gusto por Carlos Rivera

Bárbara de Regil se declaró amante de la música. Durante la conversación señaló que le gusta escuchar de todo, pero tiene un gusto particular por la electrónica, bachata y hasta el jazz.

“Soy muy amiga de Alejandro (Fernández) y también soy muy fan. Pero no sólo me gusta la música de Alejandro, me gustan muchos más géneros”, agregó.

La influencer declaró que de igual manera es admiradora del talento de Carlos Rivera. “Alex es mi amigo y lo adoro y canta impresionante, Carlos Rivera canta impresionante... ¡claro que tengo mis gustos!”.





