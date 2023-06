Mujer expone a una aerolínea por su propuesta de menú vegano en vuelo de 10 horas

Las aerolíneas internacionales suelen tener distintos servicios para sus pasajeros según el tipo de clase en la que se encuentran dentro de la aeronave. El abanico es muy amplio para que sus clientes disfruten de los viajes sobre todo cuando los trayectos son demasiado largos.

Uno de los diferenciales suele ser la comida, pero no todas las empresas incluyen menú vegano. O al menos esto le sucedió a una tiktoker cuando utilizó los servicios de Air Canadá para realizar uno de sus tantos viajes que comparte en la cuenta de TikTok para que muchas personas se inspiren en sus consejos a la hora de conocer lugares diferentes.

(Foto: EFE/Archivo)

“Cuando estás en un vuelo de Air Canada durante más de diez horas y pides comida vegana”, escribió en la descripción del video. Lo cierto es que en las imágenes compartió que le entregaron una botella pequeña sobre su mesa desplegable y mostró una servilleta en lo que sería, según ella, el segundo plato. Sin dudas se vio decepcionada e inconforme con lo brindado por la aerolínea.

La tiktoker también aclaró que no había podido llevar sus snacks por falta de tiempo de preparar su menú vegano. “Hubo tantos problemas, además de no tener comida en mi camino de regreso, pero estoy agradecida de haber llegado a salvo. Antes de decir que debí llevar mi propia comida, quiero decirles que siempre lo hago, pero este ya era un vuelo con un retraso/cancelación de 24 horas, no tenía oportunidad para preparar nada”, expresó.

Sin embargo, no todo terminó mal para la viajera durante el vuelo de la conocida aerolínea. Un integrante de la tripulación de cabina le consiguió alimentos para que no pasara tantas horas sin comer. “Mi agradecimiento para la amable azafata que me consiguió panes de fruta y cena de clase ejecutiva”, aseguró en el video que acumula muchas reproducciones en las redes sociales.

Con información de Laura Guevara