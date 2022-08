"Mesas del balcón, solo para quienes cumplen los estándares": presunta exempleada del Sonora Grill cuenta su experiencia

Luego de que un usuario de redes sociales denunciara que, en la cadena de restaurantes, Sonora Grill Prime Masaryk, dividen a clientes dependiendo de su aspecto físico y color de piel, y esta negara los actos de discriminación en sus sucursales, una presunta exempleada afirmó que sí hay racismo en el lugar, sin dar a conocer la sucursal en la que trabajó.

A través de TikTok la usuaria: @sof.otero relató la experiencia que vivió como empleada del restaurante.

"Yo trabajaba como hostess, que es la persona que te lleva a tu mesa. Y desde el día uno me explicaron que las mesas del balcón estaban reservadas para las personas "con la mejor presentación", porque son las mesas que se ven desde la calle", reveló la joven.

Ante dicha situación, narró que un día le llamaron la atención, pese a que había seguido las ordenes al pie de la letra. "Yo sentaba ahí (en el balcón) a las personas que venían mejor vestidas, más formal, hasta que un día me llamaron la atención... Yo senté a una pareja que venía formal, bien arreglada, y que me pidieron que si podían tener buena vista en el balcón y entonces el gerente me dijo que no debía hacer eso, porque ellos no cumplían con 'los estándares' y entonces me señaló a una pareja y me dijo: 'Mira, ellos, por ejemplo, sí los cumplen'".

"¿Y cuál es la diferencia entre la pareja que yo senté en el balcón y la pareja que el gerente me dijo que sí cumplía los estándares?", pues que quienes yo senté eran morenos, y quien me dijo el gerente que sí cumplía los estándares, que de hecho venían más informales, eran blancos", añadió.

Finalmente, la tiktoker lamentó que lo que vivió ahí no era un caso aislado, sino la forma en cómo operan dicha cadena. "Con estas denuncias que salieron a la luz, es preocupante pensar que lo que yo viví no era un caso aislado, sino la forma en la que operan varias sucursales", concluyó.

Hasta el momento, la publicación de la usuaria cuenta con más de 2 millones de reproducciones y casi 264 mil "likes".

Abren expediente de racismo a Sonora Grill Prime de Polanco

Ante la denuncia viral, el Consejo para Prevenir y Eliminar la discriminación de la Ciudad de México, Copred, informó que abrió un expediente por "conductas de racismo".

En una tarjeta, informó que busca la no repetición del caso y que el asunto puede terminar en una disculpa pública, así como en un curso se sensibilización.

Copred dice además que "de acuerdo con la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México, la percepción de las personas encuestadas coloca al color de piel como la primera causa de discriminación, por este motivo, el Consejo considera imperiosa su intervención para erradicar toda práctica racista en esta Ciudad".

Copred pide a alcaldía inspeccionar el Sonora Grill

Mediante una entrevista en el noticiero vespertino N+ Media, la presidenta del Copred, Geraldina González De la Vega, recordó que la institución no tiene facultad de sancionar, ya que su objetivo es orientar al personal del restaurante sobre la implementación de medidas no discriminatorias que garanticen la no repetición.

"El procedimiento del Copred tiene otro objetivo, que es justamente generar un espacio de intercambio con estos establecimientos para orientarles a establecer medidas de no repetición".

No obstante, la presidenta del Consejo informó que desde el Copred se envió un oficio a la alcaldía Miguel Hidalgo para que aplique un procedimiento de inspección al restaurante denunciado y en su caso pueda sancionar con multas.

Niegan actos de discriminación

La cadena de restaurantes Sonora Grill negó actos de discriminación en sus sucursales, luego de una denuncia que se ha hecho viral en redes sociales sobre una supuesta práctica de este tipo en su sucursal de Masaryk.

"Sonora Grill Group negamos rotundamente cualquier práctica racista o de discriminación. A lo largo de 18 años nos hemos desarrollado como un grupo en el que impera el respeto, la inclusión, el servicio y el amor a nuestro país como pilares fundamentales", dijo la firma en un comunicado.

Con información de Ariana Paredes

