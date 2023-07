¡Mente de tiburón! Niño vende chismes en la escuela a diferentes precios... hasta tiene descuentos

La infancia es una etapa que la mayoría de personas recuerda de una forma agradable, es aquella en la que no hay preocupaciones más que hacer la tarea y salir a jugar con tus amigos de la cuadra.

Pero otros niños se preocupan por hacer dinero para tener sus propios ingresos y así, comprarse lo que ellos quieran sin necesidad de depender de sus padres.

Tal es el caso de un infante que ha dado de qué hablar en redes sociales por la impresionante forma de vender chismes en su escuela.

Lee también: "¡No soy china, no digas Ni Hao!"; streamer tailandesa capta en VIDEO racismo sufrido en Bélgica

Niño hace de su pasión un negocio al vender chismes en su escuela

En TikTok millones de personas aplaudieron el emprendimiento de un niño que hizo de su pasión un negocio. Y es que el menor vende chismes en su escuela y aunque de por sí eso ya es una cosa bastante curiosa, los precios que tiene te dejarán con la boca abierta.

Por lo que se ve en el cartel que muestran en el video que se subió a la cuenta de @lilianfonseca_, el chisme más barato es el “especial” que cuesta dos pesos, luego le sigue el “súper” con un precio de 5 pesos.

El “épico” por otra parte, cuesta 10 pesos, el “mítico” vale 15 y a quienes les interese conocer la información a detalle entonces tendrán acceso a los chismes “legendario”, “cromático”, e “increíble” con costos de 18, 20 y 25 pesos respectivamente.

Pero eso no es todo, sino que también hay descuentos del cinco por ciento en caso de pedir un chisme legendario o cromático.

Niño vende chismes en su escuela y se viraliza en TikTok. Foto: Captura de TikTok @lilianfonseca_

La inteligencia y visión del niño por los negocios es impresionante; pues hasta especifica que no habrá promociones para las personas que le caen mal.

¿Cómo se venden los chismes?

La forma de venderlos es muy sencilla, a quien le interese uno de los chismes más básicos como el especial o el súper, tienen acceso a información limitada, desde luego que al contar algo básico sus clientes se interesan en más y es ahí cuando deben pagar por el precio de un chisme mítico o legendario.

Cuando la joven que subió el video le pregunta que de dónde obtiene la información o cómo es que sabe todo, él se limita a decir que sólo es chismoso.

Niño vende chismes en su escuela y se hace viral en TikTok. Foto: Captura de video @lilianfonseca_

Al final, también le preguntan en qué ocupará el dinero y la respuesta es muy adorable pues una parte la destinará a su ahorro y con lo demás le comprará algo a su hermanita.

Algunos comentarios fueron los siguientes: “¿Tiene cuenta? quiero depositarle para saber el resto del chisme”, “Todos los que escuchamos el chisme, ya le debemos dinero”, “Tiembla Pati Chapoy”, "Si eres bueno en algo no lo hagas gratis", “Y uno aquí perdiendo dinero por contarlos gratis”, entre otros.

Dado el alcance que obtuvo, Lilian Fonseca subió otros metrajes en los que el niño explica que no tiene una cuenta y les dice a sus seguidores que no se preocupen, que no le deben dinero por el chisme que escucharon.

La niñez es parte importante del desarrollo de todo ser humano porque de ésta se derivan posibles trastornos psicológicos en la edad adulta. Es por ello que deben cuidarse los métodos de crianza con principal énfasis en edades de seis a ocho años, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus sxiglas en inglés).

Aunado a los buenos tratos desde casa, los menores se enfrentan al ambiente escolar que de igual forma influyen en gran parte de su vida, por lo que las experiencias en la escuela se convierten en un parteaguas en las capacidades psicológicas a futuro.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





ayef/sal