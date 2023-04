Luego de Karla Souza recibiera críticas en redes sociales por llamarse persona "de color" y señalar que "deberíamos ganar igual que la gente blanca", el actor Mauricio Martínez defendió a la actriz, pues consideró que “investiguen el contexto”.

Por medio de Twitter, el actor explicó que en Estados Unidos “cualquier persona que no sea americana blanca es considerada de persona de color”.

“Leo que muchos tuiteros están criticando a Karla Souza por que dijo en una entrevista “A nosotras las mujeres de color nos estaban pagando menos que a los blancos”. Oigan, en Estados Unidos cualquier persona que no sea americana blanca es considerada de persona de color. De nada”, se lee en el tuit.

Aunado a ello, invitó a los que critican a la actriz a que “investiguen el contexto". “Nos ponen en la misma categoría a afro americanos, nativos americanos, latinos, asiáticos, etc, etc… No me pregunten por qué pero así es. Así que antes de tuitear para burlarse de alguien que está narrando su experiencia como extranjera, mínimo investiguen el contexto”, expresó.

Foto: Twitter

Karla Souza explica sus inicios en Hollywood

Por medio de Twitter, se compartió un fragmento de la entrevista de la actriz en el podcast del youtuber Roberto Martínez, donde reveló lo que tuvo que pasar para que le igualaran el sueldo en Hollywood.

“Yo llegué (a Los Ángeles) hice una audición, me hicieron firmar un papel, todavía ni me daban el papel y me decían: ‘por si se te da a ti el papel, tu firma aquí que aceptas que te paguemos esto por seis años de tu vida, tú no puedes hacer otra cosa, sólo puedes hacer esto”, detalló.

