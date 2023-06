Martha Debayle pide que la feliciten por hablar bien español: "mi primera lengua es el inglés"

Martha Debayle es una de las mujeres más influyentes de México, pero también de las más criticadas en internet. La periodista conversó con Mara Patricia Castañeda y pidió a sus “haters” que la feliciten por hablar bien el español.

Debayle ha generado polémica por sus declaraciones y hasta por experimentar en su faceta como empresaria. Desde las famosas fundas “calcetín” para latas, hasta los consejos de etiqueta que comparte con sus fans, han sido objeto de burlas en redes sociales.

Aun con ello, la socialité continúa expresándose libremente sin importar la reacción que sus dichos puedan generar. Ejemplo de ello ocurrió en la entrevista con Castañeda para su canal de YouTube.

Martha Debayle cuenta con su propia marca de maquillaje. Foto: Instagram @marthadebayle

Leer también TikTok: Captan a Martha Debayle en La Lagunilla; "¿es la de las latitas?"

Martha Debayle envía contundente mensaje a quienes la critican por hablar inglés

En reiteradas ocasiones, a la gurú de la moda le han llovido críticas por su manera de hablar otros idiomas. “Mucha gente me da mucha lata con que por qué hablo inglés como hablo inglés”, indicó.

“Yo quisiera aprovechar este espacio con este alcance para decir que, al contrario, deberían felicitar y reconocer lo bien que hablo español” y en seguida explicó que el primer idioma que aprendió fue el inglés.

“Cuando tú sabes decir 'Popocatépetl' pues es imposible que lo digas mal, porque saber decirlo bien. Lo mismo me pasa a mí con ‘McDonald's’, no lo puedo decir mal porque sí lo sé decir cómo se dice”.

La locutora recordó que ella nació en Nicaragua, pero desde pequeña se fue a vivir a Nueva York, razón por la que aprendió a dominar el inglés.

También se mostró agradecida con México por abrirle las puertas en varios aspectos de su vida:

“Estuve mucho tiempo viviendo en México con mi pasaporte nicaragüense. Hasta que dije 'yo soy super mexicana y al final México me ha dado todo lo que yo soy, todo lo que tengo'. Y yo soy quien soy hoy y he logrado lo que he logrado gracias a este país”.

Leer también ¿Otra vez? Tunden a Martha Debayle por nuevo consejo para pedir mesa en restaurante

¿Quién es Martha Debayle?

Martha Emelina Debayle Alaniz, conocida popularmente como Martha Debayle, es una presentadora, empresaria y locutora. Su familia se mudó de Nicaragua durante la revolución sandinista y pasó sus primeros años de vida en Estados Unidos.

A los 19 años comenzó a estudiar diseño gráfico. Sin embargo, abandonó la carrera para convertirse en locutora en programas de música anglo, particularmente en Stereo 100, Alfa Radio 91.3 y WFM 96.9.

Más tarde llegó a W Radio, a la par que se convirtió en una figura relevante dentro de la televisión. Actualmente, conduce su propio programa y cuenta con un podcast en Spotify.

Como empresaria, lanzó su propia marca Martha Debayle Beauty Tech y la línea de ropa Martha x Ivonne, lo cual la llevó a consagrarse como influencer de belleza y gurú de la moda.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

foh