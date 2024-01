¿Margot Robbie es la nueva Silvia Navarro? Por esta razón comparan a las actrices

Luego de que Margot Robbie fuera tendencia en redes sociales tras no aparecer en la lista de nominados a mejor actriz de reparto en los premios Oscar, usuarios de redes sociales compararon a la protagonista de “Barbie” con una actriz mexicana.

Se trata de Silvia Navarro, quien al igual que la actriz de Hollywood vivieron hechos similares, pero ¿por qué? Aquí te contamos.

¿Margot Robbie es la nueva Silvia Navarro? Usuario explica razón

Por medio de la plataforma X, el usuario @elapanco recordó cuando la actriz mexicana no figuró entre los ganadores de los premios TvyNovelas 2015, programa anual producido por Televisa.

En dicha premiación, Navarro era considerada para estar nominada a “mejor actriz protagónica”, representando a la telenovela “Mi Corazón es tuyo”; sin embargo, no logró aparecer en la lista.

No obstante, parte del elenco como Jorge Salinas, Mayrín Villanueva y Paulina Goto sí lograron acceder a la gala.

Cabe mencionar que en aquella edición de los premios, Adriana Louvier obtuvo el premio en la mencionada categoría por la telenovela “Yo no creo en los hombres”.

Ryan Gosling reacciona desaire del Oscar a Margot Robbie

Luego de que la actriz estadounidense no fuera incluida dentro de la premiación de los Oscars y Ryan Gosling sí resultara nominado como "mejor actor de reparto", el artista no se quedó callado y opinó respecto al tema.

A través de un comunicado, el intérprete de Ken aseguró tener sentimientos encontrados, pues a pesar de que está sumamente agradecido, también se dijo decepcionado por el desaire que le hicieron a sus compañeras: "no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas sería quedarse corto”, escribió.

