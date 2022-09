Marcas de extensiones eléctricas que pueden generar incendio según Profeco

Existen extensiones eléctricas, barras multicontactos con y sin supresor de picos que son inseguras, porque algunas pueden generar un arco eléctrico, mientras que otras pueden provocar un corto circuito o un incendio al tener menos hilos de cobre de los necesarios para conducir electricidad, afirmó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En la Revista Profeco del mes de septiembre, la Profeco realizó un estudio de calidad en el que analizó 28 modelos de extensiones eléctricas de 16 marcas; 8 modelos de barras multicontacto de cinco marcas y 10 modelos de barras multicontacto con supresor de picos de seis marcas.

En todos los casos se hicieron pruebas de seguridad eléctrica y mecánica, de los cuales se encontró que hubo seis extensiones eléctricas “seguras” y las 22 restantes inseguras, porque algunas pueden generar un corto circuito, o incendio porque “sus cables tienen menos hilos de cobre que los que necesita para conducir la máxima corriente declarada”.

Lee también Estas son las bebidas hidratantes reprobadas por Profeco

Las extensiones eléctricas inseguras por tener riesgo de generar un incendio o un choque eléctrico fueron:

-Hyper Tough, tanto la presentación para uso doméstico como la de uso rudo no cumplieron con las pruebas mecánicas ni con la información al consumidor.

-Adir, modelo 2631, de origen chino, no pasó las pruebas mecánica por tener riesgo de incendio

-Aksi, modelo EXTD-8B-AK, originaria de México, no cumplió con las pruebas de retención de clavija, ni con la de resistencia a la tensión mecánica.

-Gorila, uso ligero modelos 404962 y 404948, no cumple con la prueba de retención de clavija, ni con la información al consumidor.

-Múnich, modelo EC-5393, uso rudo, la cual no cumplió con la prueba para retener la clavija.

-IGOTO Swiss, modelo ED13-5B, procedente de China, para uso doméstico, rebasa el límite de calentamiento permitido, no retuvo la clavija y falló en la prueba de resistencia a la tensión mecánica.

-IGOTO Swiss, modelo ER-13-6NA, uso rudo, de China, presentó calentamiento por encima de los límites permitidos, además de que no retuvo la clavija.

-Icon, modelo 021CEX3M, hecha en México, rebasó el límite de calentamiento y no presenta temperatura de operación en el empaque.

-Daimax, sin modelo, uso doméstico de origen mexicano, “no tiene el área requerida para la capacidad de conducción de corriente que marca”, además de que no pasó la prueba de resistencia a la tensión mecánica.

-OSMI, modelo FP00632X16AWG, originaria de China, no cumplió con la retención de la clavija y no pasó pruebas mecánicas.

-OSMI, modelo FP00672X16AWG, fabricada en México, para uso rudo, rebasó el límite de calentamiento permitido y no retuvo la clavija

-Home Line Hogar, uso electrodoméstico, modelo 3386307, hecho en China, mide 4.82 metros, aunque dice que es de cinco metros, y el calibre que tiene es menor de la capacidad de conducción de corriente que dice tener en la etiqueta.

-Home Line Hogar, uso rudo, modelo 3386342, de China, no retuvo la clavija, “en la prueba de seguridad de la envolvente el cable no se apagó en menos de 30 segundos” al presentarse una flama y se calienta por arriba del límite permitido.

-Adir, modelo 974, uso general, hecho en China, reprobó la prueba de seguridad, porque si el aislamiento falla y surge una flama no se apaga en menos de 30 segundos y se caliente más de lo que permite el límite.



Las que pueden generar un choque eléctrico, porque se encontró que “el aislamiento no resiste una alta tensión, rompiéndose a niveles que no se pueden detectar a simple vista y que pueden generar un arco eléctrico el cual es peligroso” son:

-IUSA 1939, modelo619349, de origen chino que no protege contra choque eléctrico.

-Múnich, modelo EC-4905, uso rudo, tiene el “riesgo de rompimiento del aislamiento lo que puede provocar un arqueo eléctrico”.

Las extensiones eléctricas que sí pasaron las pruebas son las siguientes:

-Aksi, modelo EXTR-6AK, de México, para uso rudo, de 6 metros.

-Munich, modelo EC-1448, hecha en México, para uso doméstico de 2.74 metros.

-OSMI, modelo 2X16 AWG, de 5 metros, hecha en México.

-Golden Hills, hecha en México, para uso doméstico, de 5 metros.

-IUSA, de origen chino, uso en casa u oficina, modelo 619341, de 5 metros.

-Sanelec, hecha en México, modelo 2401, para uso doméstico.



Barras multicontacto

El laboratorio de la Profeco encontró que hay barras que se sobrecalientan porque los cables tienen “menos hilos de cobre que los que necesita para conducir la máxima corriente declarada. Esto puede provocar un corto circuito o un incendio”. Estos son:

-OSMI, sin modelo, de 75 centímetros, 10A-1,250 W, de origen chino, el “cable de alimentación es más delgado del requerido” y “no cumple con la prueba de retención de clavija”.

-Sanelec, modelo 8622, de China, no cumple con la prueba de retención de clavija.

-OSMI, sin modelo de 75 centímetros, con capacidad de 1,250 W a 1,875W. “Excedió la temperatura máxima en la prueba de calentamiento. Su cable de alimentación es más delgado del requerido”.

-Sanelec, modelo 8610, de China, de 15A-1,875W, de 50 centímetros, presentó calentamiento que excede límites y su cable de alimentación resultó ser más delgado del que se requiere.

-Home Supplies, modelo DR-1512. Excedió la temperatura que debe tener como máximo en la prueba de calentamiento. En este caso si surge una flama no se apagó en los 30 segundos siguientes.

-Home Supplies Top Power, modelo HHS-XM3G, presentó calentamiento que excede límites, no retuvo la clavija, al surgir una flama no se apagó en menos de 30 segundos el envolvente del cable y su cable de alimentación es más delgado del requerido. Además de que dice medir 45 centímetros, pero en realidad solamente mide 36 centímetros.

-Fulgore, el aislamiento no sirve para que la flama se apague en caso de que se genere y ello puede provocar un incendio.

Steren, modelo 905-003B, no es segura porque puede desprenderse la clavija

Las siguientes marcas registraron menos centímetros de los que indican:

En dos modelos de Home Supplies en lugar de medir 45 centímetros, midió 33.5 centímetros y en otro caso 36 centímetros. En el caso de OSMI en lugar de medir 75 centímetros midió 47.3 centímetros y Sanelec dice medir 40 centímetros pero solamente midió 28.7 centímetros.

-Sanelec, modelo 1202, no cumple con pruebas de retención de clavija.

Las barras multicontactos que sí pasaron las pruebas de calidad son:

-Volteck, modelo MUL-6EG (46021), de China, de 20 centímetros.

-Hyper Tough, modelo PS682B_W, origen chino.

-Steren, modelo 905-040, de origen chino

-Koblenz, modelo SS-480-C y modelo SS-550-USB

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más

vcr