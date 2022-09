Luisito Comunica compra hasta seis boletos para que no lo molesten en el cine

El influencer Luisito Comunica confesó que, cuando va al cine, compra asientos de más para no ser molestado por el ruido de la gente hablando o masticando fuerte sus alimentos.

La revelación la hizo en el programa "Qué película ver", conducido por Gaby Meza en Exa, justo después de hablar sobre su participación como actor de doblaje en el film Sonic 2 la película.

Lee también: "Para que se eduquen poquito": Salinas Pliego comparte manuscrito histórico con firmas de Miguel Hidalgo y Allende

“Voy a hacer una confesión que no me enorgullece: tengo un muy mal hábito, que ojo, solamente afecta cuando son películas muy cotizadas, cuando no, creo que hasta les beneficia a todos, pero la verdad compro siempre... cuando voy acompañado... no compro dos asientos, compro cuatro o hasta seis”, dijo el youtuber.

Incluso explicó que a veces compra los boletos intercalados porque sabe de antemano que la gente no compra los asientos que están en solitario, así que termina teniendo más espacio para él y su acompañante.

Lee también: Como todo un superhéroe, papá baila con su hija en festival escolar al ver que no tenía pareja

“Soy bien especialito con que estén masticando, riéndose, hablando”, describió Luisito, quien durante la entrevista estuvo acompañado de una botarga del armadillo azul, Sonic.

Las veces en que el influencer se define como “más considerado” (porque no compra boletos extras) es cuando son funciones muy importantes o cuando entra a películas de arte porque, asegura, casi no entra gente.

Sin embargo, Luisito Comunica también confesó que él hace cosas que no le gustan que las personas hagan, por ejemplo, dijo, siempre habla con su novia durante las películas.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

axl/rcr