Lo mejor que puedes hacer si te quedaste dormido con los lentes de contacto, según una experta

El sentido de la vista es uno de los más delicados de nuestro organismo que puede verse afectado por diferentes factores. Por lo general, las personas que sufren alguna dificultad en su visión pueden estar ante algunos de las dos causales más comunes, la miopía o el astigmatismo que ocasionan una visión borrosa de los objetos.

Desde Mayo Clinic explican que la miopía es una afección frecuente de la visión en la que los objetos cercanos se ven claros y los objetos lejanos se ven borrosos. Se produce cuando la forma del ojo hace que los rayos de luz se desvíen de forma incorrecta. Sobre el astigmatismo, señala que se trata de error de refracción que ocurre cuando la córnea o la lente tienen curvas incompatibles. Esto hace que la visión sea borrosa porque hay dos puntos de imagen.

Qué hacer si te duermes con los lentes de contacto

Los problemas en la vista relacionados a la miopía y el astigmatismo son corregidos por lo general a través del uso de anteojos o lentes de contacto. Esto dependerá de las preferencias del paciente por lo que un buen asesoramiento con el oftalmólogo se torna necesario para decidir la mejor opción ante el problema presentado.

Quienes se deciden por el uso de lentes de contacto por lo general lo hacen debido a que suelen ser más cómodos y estéticos. Además, algunos profesionales optan por este tipo de elementos antes que por anteojos debido a que puede ayudarlos a evitar que el problema en la vista aumente y, por ende, corregirlo sea más fácil.

Si has optado por el uso de lentes de contacto, viene bien tener en cuenta algunas recomendaciones ya que muchas personas se han quedado dormidas con ellos puestos, y es algo no recomendado. La optómetra Lorena Garzón Amezquita, de Ópticas Keralty, habló sobre el tema e indicó que si no se siguen las indicaciones del profesional se pueden ocasionar problemas como irritación ocular, infecciones, abrasiones corneales y úlceras corneales.

En caso de que te quedes dormido y olvides quitarte los lentes de contacto, la profesional señaló que lo mejor es no retirarlos inmediatamente ya que podrían estar adheridos ante la falta de lubricación y dañar tu vista. Lo ideal es estos casos es aplicar lubricantes oculares y comenzar a parpadear con el fin de humedecer la superficie del ojo y lente de contacto. Finalmente, podrás retirar con mucho cuidado cada uno de ellos y, al día siguiente, se debe evitar su utilización.





