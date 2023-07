Llueven críticas a Dross por publicar imagen de odio contra comunidad LGBT

Ángel David Revilla, mejor conocido en internet como Dross, se volvió tendencia en Twitter este martes tras publicar una bandera del orgullo LGBT en llamas, lo cual desató múltiples reacciones de internautas.

Y es que este tuit del popular creador de contenido ya superó los 5 mil 600 retuits y 2 millones de vistas, pero también ha generado cientos de críticas, burlas y comentarios irónicos.

Foto: Captura (Twitter @eldiariodedross)

Por ejemplo, un usuario escribió: "Ay Dross. Fuiste alguien muy relevante para mí e incluso se respeta cada opinión tuya, pero ¿el ataque a la comunidad?".

Sin embargo, muchos tuiteros han interpretado el post como una forma de generar revuelo y así obtener vistas en redes sociales.

Entre ellos, un tuitero llamó a Dross "un hombre de 40 años actuando como morro de 13 años que trata de verse 'basado'", mientras que otro escribió: "Quiero ganar más vistas, soy Dross, me burlo de la gente y no sé hacer nada, me siento superior criticando y siendo el chico malo".

Mientras que otro dijo: "No me ofendió el tuit original ni nada, solo digo que me entristece ver que la relevancia de Dross cayó al punto en el que tiene que hacer este tipo de cosas para que le hagan caso de nuevo".

Por su parte, el youtuber especializado en horror recordó que desde hace años lo conocen por publicar opiniones polémicas e incluso ofensivas, con el único fin de "trollear", es decir, generar discusiones innecesarias en internet.

De hecho, lo mismo ocurrió el año pasado cuando se publicó el tráiler de la más reciente versión cinematográfica de La Sirenita, y Dross publicó una captura de pantalla donde daba dislike al video, en medio de un debate donde algunos internautas que no querían ver a una sirenita de piel oscura.

¿Quién es Dross Rotzank?

Dross Rotzank, cuyo nombre real es Ángel David Revilla Lenoci, es conocido en internet desde hace más de una década, cuando creaba contenido escrito para su blog "El diario de Dross". Luego inició un canal de YouTube para promocionarse, esto mediante videos polémicos y con humor irreverente.

Más tarde, cambió su formato para abordar temas de horror, teorías de conspiración y datos perturbadores, algunos ficticios y otros reales, e incluso se volvió conocido por sus listados de "Top 7".

También es famoso por usar expresiones como 'inenarrable' y 'bizarro', esta última explica, en el sentido anglosajón del término, es decir, algo raro, extravagante o fuera de lo común.

Dross nació en Venezuela, donde estudió la carrera de Periodismo, y más tarde migró a Argentina. Actualmente es uno de los youtubers de habla hispana con mayor número de suscriptores.

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

