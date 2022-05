Lilly Téllez felicita a Héctor Suárez Gomís por enfrentarse a Vicente Serrano

La senadora de Acción Nacional, Lilly Téllez, aplaudió a Héctor Suárez Gomís por no dejarse intimidar por el periodista Vicente Serrano .

A través de su cuenta de Twitter, la panista reconoció al actor, a quien le escribió “Te felicito @PelonGomis por no dejarte intimidar de ese lépero”.

Cabe destacar que Héctor Suárez Gomís y Vicente Serrano tuvieron una riña, en el cual dijo el actor que el periodista festejo la muerte de su papá.

El conflicto que el miércoles sostuvieron Héctor Suárez Gomís y el periodista Vicente Serrano, tiene antecedentes que datan de 2012, cuando ambos se conocieron y según el actor, Serrano quiso robarle dinero al buscar contratarlo por segunda ocasión en Estados Unidos.

En entrevsta con Joaquín López Dóriga, señaló que el segundo antecedente y más reciente, está relacionado con su crítica al gobierno en turno, como ha hecho con los anteriores, y Serrano, a quien describió como "un defensor a ultranza de la 4T" comenzó a atacarlo en su canal de youtube, a lo que él contestó en twitter, generando una dinámica de 'tuitazos' que no ha parado.

Lee también: Suárez Gomís pide a la CNDH enfocarse en periodistas asesinados y no ser parciales

¿Qué pasó en el restaurante?

El martes, Héctor Suárez contó que se encontraba comiendo cuando llegó Serrano, éste lo vio y salió, para luego regresar, pararse frente a él y de manera cínica lo saludó.

"Con el antecedente, eso es una provocación y lo mandé al demonio, literalmente a la mierda. Se fue a la mesa de al lado y nos hicimos de palabras y en una de esas me levanté, lo fui a encarar, me dijo que tuviera cuidado porque él tenía guaruras allá afuera y eso me dio mucho coraje", explicó.



"Con las yemas de los dedos di un (no audible) hacia atrás de sus lentes (no los traía puestos) que se cayeron y se rompieron; él dice que yo le estrellé los lentes en la cara. Él no tiene una sola marca en su cara, está exagerando y mintiendo, para que entonces coincida que hice una agresión física. Yo lo único que hice fue jalarle los lentes rápido", agregó.



cls