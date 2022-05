Kim Kardashian y la mamá de Elon Musk, entre los nuevos rostros de Sports Ilustrated

La revista Sports Illustrated anunció este lunes sus cuatro portadas para la edición de este verano donde figuran la socialité Kim Kardashian, la modelo y madre del empresario de Elon Musk, Maye, la cantante y filántropa estadounidense Ciara y la modelo de tallas grandes, Yumi Nu.

Kardashian ha aparecido en innumerables portadas de revistas y ha tenido muchos momentos de ruptura a lo largo de su carrera. Pero esta es la primera aparición en traje de baño de Sports Illustrated para la estrella del reality show.

La oportunidad es adecuada, teniendo en cuenta que Kardashian recientemente causó un gran revuelo en la industria de la moda con su línea de fajas SKIMS que presenta trajes de baño que aman las curvas, según informó el sitio SI Swimsuit.

Asimismo, Ciara es una talentosa en la escena musical. En 2004 logró un éxito instantáneo con su álbum debut, Goodies. La cantante obtuvo cuatro nominaciones a los premios Grammy dos años después y desde entonces ha lanzado seis álbumes más y ha vendido más de 23 millones de discos en todo el mundo.

La madre de tres hijos también ha escrito un libro para niños con su esposo, el mariscal de campo de los Denver Broncos, Russell Wilson. En 2014, la pareja fundó la Fundación Why Not You, una organización sin fines de lucro dedicada a combatir la pobreza a través de la educación y capacitar a los jóvenes para que sean líderes.

Maye Musk comenzó su carrera como modelo hace más de 50 años y continúa rompiendo los límites de la edad en la actualidad con apariciones en portadas de revistas y campañas a los 70 años.

De hecho, Musk se convirtió en la portavoz de mayor edad de CoverGirl a los 69 años.

Pero ese es solo uno de los muchos logros que la mujer de 74 años tiene en su currículum. Musk tiene dos maestrías y escribió un libro de memorias, A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success, sobre su extraordinaria vida.

Finalmente, Yumi Nu demuestra que está en una categoría creada por ella misma.

La artista de grabación japonesa y holandesa, que hizo su debut en SI Swimsuit en 2021, estaba escribiendo canciones a los 15 años y firmó con el sello discográfico Dim Mak cuando tenía 21. Su álbum debut, Hajime, está programado para ser lanzado a finales de este mes.

