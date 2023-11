¡It's time! Mattel lanza Barbie de Mariah Carey: ¿cuánto cuesta y dónde comprarla?

Previo a las fiestas decembrinas, la empresa Mattel lanzó a la venta la nueva Barbie inspirada en la cantante Mariah Carey, rindiendo homenaje a la intérprete que encabeza las listas de éxitos como “All I Want for Christmas is You”.

Por medio del sitio de la compañía, se difundieron imágenes de la colección de la famosa compositora y actriz reconocida por sus éxitos festivos.

“Esta hermosa muñeca es un regalo maravilloso para las coleccionistas de Barbie y las fans de Mariah. Incluye una base para la muñeca y un certificado de autenticidad. La muñeca no se puede mantener de pie por sí sola. Los colores y las decoraciones pueden variar”, se lee en la descripción.

Aunado a ello, la empresa señaló que “la muñeca deslumbra con un vestido rojo brillante que deja ver una silueta sublime que se destaca en cualquier fondo invernal. La capa con pliegues en las caderas y la vistosa abertura del dobladillo le dan un toque llamativo”.

La muñeca de colección tiene un costo de mil 899 pesos y únicamente puede ser adquirida en la tienda Walmart.

Foto: Mattel

¿Quién es Mariah Carey?

Mariah Carey es una cantante, compositora, productora musical y actriz estadounidense. Nació el 27 de marzo de 1969 en Huntington, Nueva York. Es conocida por su registro vocal de cinco octavas, su estilo melismático y por el uso del registro de silbido.

Carey comenzó su carrera musical a finales de la década de 1980, firmando un contrato discográfico con Columbia Records en 1990. Su álbum debut, Mariah Carey, fue lanzado en 1990 y se convirtió en el álbum debut más vendido por una artista femenina en la historia de los Estados Unidos. El álbum produjo los éxitos "Vision of Love", "Love Takes Time" y "I Don't Wanna Cry", que le valieron a Carey cinco premios Grammy.

Carey ha ganado cinco premios Grammy, 24 premios American Music Awards, 19 premios Billboard Music Awards y 11 premios World Music Awards. También ha sido incluida en el Salón de la Fama de los Compositores y en el Salón de la Fama de los Cantautores.

Carey también ha incursionado en la actuación, apareciendo en películas como "Glitter" (2001) y "Precious" (2009).

