Inesperado crossover: Venden "souvenirs" del concierto de Lana Del Rey... "The Eras Tour"

Lana Del Rey ha consentido a sus fans con conciertos este 15 y 16 de agosto en el Foro Sol de Ciudad de México y como era de esperarse, los vendedores ambulantes intentaron “hacer su agosto” con mercancía alusiva a la cantante de Cinnamon Girl.

Los vendedores intentaron mezclar distintos conceptos para lograr mejores ventas. Así pusieron a la venta vasos color rosa, como los que estuvieron en auge durante el estreno de la película Barbie de Greta Gerwig, donde se leía con letras blancas: Lana Del Rey CDMX 2023.

Aparentemente todo bien, pero los ambulantes tuvieron a bien agregar un detalle extra al souvenir del concierto: “The Eras Tour”. Lo único malo fue es que el nombre de la gira no corresponde con la cantante sino con Taylor Swift, cuyos conciertos se realizarán los últimos días de agosto en el mismo recinto.

Mercancía pirata de Lana del Rey confunde a fans de Taylor swift

Y aunque las cantantes tienen una canción a dueto llamada Snow On the Beach, el nombre de sus giras no tiene nada en común.

Aunque no fue el único detalle en la mercancía no oficial del evento. También se pusieron a la venta playeras con el diseño que ha caracterizado a la gita “The Eras Tour” de Taylor Swift.

Quienes no dejaron pasar el error fueron los fans de las cantantes, quienes utilizaron sus redes sociales para burlarse del error: “El crossover que nadie esperaba, ¿dónde entregas neni?”, “pa’que digan que fuiste a los dos”, “Lana del Swift”,, “Los vasos de Taylor Swift están raros”.

Parece que la confusión escaló más allá de los souvenirs, los fans reportaron en redes sociales que también se entregaron brazaletes durante el concierto.





