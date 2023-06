¿Indirecta para Anuel AA? Ahora Yailin "factura" con su nueva canción “Narcisista”

Yailin "La más viral" lanzó oficialmente al público su nueva canción "Narcisista", que ya tiene más de 638 mil visitas en YouTube a un día de haberse publicado.

Sin embargo, su nueva canción ha estado en la mira e incluso han comentado que Yailin es "la nueva Shakira", ya que el público presume que el tema va dirigido al cantante urbano Anuel AA, con el que sostuvo una relación y comparte una hija.

En la letra de la canción, la artista habla de las mentiras, la inmadurez y el narcisismo, haciendo referencia a que el "karma" va a cobrarlo.

De hecho, en su perfil de Instagram publicó un video en el que cantaba un apartado de la canción:

Lee también: TikTok: Así se vería "La Sirenita" si fuera telenovela mexicana





¿Yailin cuenta lo que vivió con Anuel AA en su nueva canción?

Yailin expresa por medio de la canción que se liberó de las "mentiras" y el "narcisismo" en su vida.

Aquí, algunos fragmentos de la canción:

"Ahora no venga con tu carita de yo no fui, cuando te necesité nunca tuviste ahí, no merecía ni la mitad de lo que yo te di, quisiste parar mi camino, pero yo seguí. Soy capaz de vivir, tu foto ya borré, muchacho de la mente ya yo maduré, por eso me alejé y de ti ya me olvidé, egoísta, mentiroso, narcisista, que ya no estoy en ti. En mi película ya no eres protagonista, teníamos un amor de redes y televisión", canta Yailin.

En otro apartado dice: "El karma te va devolver pa’ atrás, real hasta la muerte y te volviste na’, egoísta, mentiroso, narcisista que ya no estoy en ti no insista, en mi película ya no eres protagonista".

Lee también: 5 series de K-Drama que estrenan en junio 2023 y no puedes dejar de ver





*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





ayef