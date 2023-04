Hombre sorprende en una tienda al dejar un pollo vivo como mascota en la paquetería

En las redes sociales suelen viralizarse videos y fotos de lo más variado e inédito. Es que esa famosa frase la realidad supera a la ficción es cien por ciento real cuando uno ve el contenido que circula en Instagram, Twitter o TikTok. En esta oportunidad llegó a cientos de muros el video de un hombre que dejó un pollo vivo guardado en una bolsa en el sector de guardado de un tienda como si fuera una mascota.

En las imágenes se puede ver como el personal de seguridad no puede salir de su asombro cuando pasan por el área de guardado de la tienda y se encuentran con una extraña bolsa celeste en el sector cuatro.

Un hombre dejó un pollo vivo en una tienda (Fuente Instagram @egg.landia)

No se trata de una bolsa con productos o regalos en el interior, al contrario adentro de la bolsa hay nada más y nada menos que un pollo vivo. Al menos el dueño tuvo la precaución de dejar la cabeza del animal afuera de la bolsa para que el ave pudiera respirar.

El video del pollo

El video se viralizó en cuestión de minutos en TikTok. En la filmación se puede ver cómo el pollo vivo mira atentamente hacia ambos lados tratando de entender que pasa a su alrededor o al menos viendo las posibilidades de salir de la bolsa celeste.

"El pollo: Me la estoy pasando bien raro", “La dueña: Ahí les encargo mi pollo", “Al menos el pollo entra. A mí una vez me dejaron un pavo”, “Yo no me río porque fácilmente podría ser yo”, “El pollo: Y sí, ese soy yo. Te preguntarás qué hago aquí, y es ahí donde inicia mi historia", fueron algunos de los hilarantes comentarios que el video del pollo vivo en el sector de guardado despertó entre los usuarios de TikTok.

Una vez más, los usuarios de las redes sociales demostraron que no hay límites para la situaciones extrañas, al menos en los objetos o animales vivos que el personal de seguridad puede encontrar en el sector de guardado de una tienda.

