Hombre se tatúa logo de tienda para tener alimentos gratis, pero el final de la historia es tristísimo

La historia de Alan Nevarez, conocido como @alansivoro en TikTok, se ha convertido en un fenómeno viral en las últimas horas, dejando a miles de espectadores conmocionados por su inusual intento de conseguir comida gratis de su cadena de pollo al carbón favorita: Pollo Feliz. Sin embargo, lo que comenzó como un gesto audaz y peculiar terminó en una trágica conclusión, como se ve en el video.

En el video compartido en su cuenta de TikTok, Alan reveló su devoción por la cadena de restaurantes Pollo Feliz, dejando claro que estaba dispuesto a ir a grandes extremos para obtener una comida gratuita. Su plan consistía en mostrar su lealtad a la marca mediante un tatuaje del logo de Pollo Feliz en su brazo izquierdo. El joven tenía la esperanza de que este acto extremo le otorgara algún tipo de recompensa por parte de la empresa.

Se tatuó el logo de una casa de comidas para tener alimentos gratis pero el final de la historia es tristísimo pic.twitter.com/8DpeV7W2Z5 — ShowMundial (@ShowmundialShow) August 31, 2023

Leer también: ¿Cuánto gana Charli D'Amelio, la reina de TikTok, por año?

El video muestra el momento en que Alan entra en una de las sucursales de Pollo Feliz, decidido a llevar a cabo su estrategia poco convencional. Ante la mirada atónita de los presentes, se quita la camisa y revela el tatuaje del logo de la cadena en su brazo, buscando impresionar al encargado de la tienda con su acto de fidelidad.

Fuente: X @showmundialshow

Leer también: TikTok: Abuelito llora de emoción en su primer concierto de Ramón Ayala

Sin embargo, la respuesta que recibió Alan no fue la que esperaba. El gerente de la tienda le informó que no existía ninguna promoción vigente que ofreciera comida gratuita a cambio de tatuarse el logo de Pollo Feliz. La estrategia audaz y arriesgada del joven en el video no tuvo el resultado deseado, y se encontró con las puertas cerradas en su intento de obtener comida gratis.

Debemos pensar detenidamente antes de tomar decisiones impulsivas que pueden tener consecuencias permanentes. Aunque Alan Nevarez demostró su amor por Pollo Feliz de una manera impactante, la realidad es que no siempre recibimos lo que esperamos a cambio de actos extremos. Después de su intento fallido, se supo que el joven del video que sufrió una profunda depresión y arrepentimiento por haberse tatuado el logo de la cadena en un acto desesperado por obtener comida gratis.