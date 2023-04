Hombre deja ir viaje que gana en un sorteo porque piensa que es una estafa

Los sorteos son esperados por muchos usuarios que sueñan con ganarse algo, por más pequeño que sea. Más cuando el premio es atractivo, como electrodomésticos, viajes o indumentaria. Pero también las malas experiencias han generado desconfianza.

Un hombre se perdió un viaje a Máncora.

Ha sucedido muchas veces que personas que se ganaron un premio finalmente no lo reciben, o bien, se trata de una estafa porque piden datos bancarios o de la tarjeta de crédito para hacer uso sin permiso de los titulares.

Al parecer pensamientos de este tipo se le cruzaron por la cabeza a un hombre, sin saber que se iba a hacer famoso en Tik Tok.

La casa Samart Home de Perú realizó un sorteo para viajar a Máncora y comunicó el resultado en un video de la red social.

En el momento en que empieza a filmarse al vendedor, se escucha como del otro lado atiende alguien llamado Manuel, quien era el ganador del sorteo, según puede verse en Tik Tok.

De forma breve, el vendedor llamado Antony lo saluda y le dice: “Estimado, para comunicarle que usted ha sido el ganador del sorteo del pasaje doble a Máncora”.

Lo cierto es que el ganador desconfía de haber ganado el sorteo y visiblemente molesto se lo hace saber al vendedor.

“Oye, ¿por qué no le dices eso a tu mamá?”, le dice el hombre al vendedor. La reacción fue tan sorpresiva que el empleado de la firma peruana le responde “¿Perdón?”. Luego, el ganador corta la llamada creyendo que es una estafa, pero no lo era.

El video se hizo viral en Tik Tok despertando todo tipo de comentarios porque es algo que ha pasado muchas veces y más de un usuario se sintió identificado.

Muchos dudan de la veracidad de los premios que se anuncian con llamadas telefónicas. “Exijo parte dos”, “Perdón, ya no confío en nadie”, “Hay empresas que llaman diciendo que ganaste vuelos, etc. Por eso nadie cree, jaja”, “Si no lo quiere, yo lo quiero”, fueron algunos de los comentarios.

