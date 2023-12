El influencer Fofo Márquez venció a VladK Ruso en la Viral Fight 2023. La pelea de Artes Marciales Mixtas tuvo lugar el pasado sábado 2 de diciembre en Guadalajara, Jalisco y además de la pelea principal disputada por estos creadores de contenido contó con la participación de otros personajes.

Pese a que los ánimos previos al encuentro se habían calentado con comentarios y videos en redes sociales, fue hasta la noche del sábado que se disputó el combate que reunió a varias personas en el Stage Show Center de Guadalajara.

De hecho, Fofo Márquez fue presentado en las redes sociales de Viral Fight MX como peleador estelar, antes de coronarse como el campeón de la velada al vencer a su oponente VladK Ruso.

Adrián Marcelo fue el conductor de esta edición, que contó con un panel de comentaristas que dieron su opinión sobre los combates.

Quién no estuvo de acuerdo con la conducción fue Fofo, quien los señaló de ser poco profesionales durante su combate, en el que ya daban por campeón a su oponente.

En una serie de historias en Instagram, el influencer conocido como “el niño rico de TikTok” mostró su disgusto con los comentarios que recibió.

¿Qué dijo Fofo Márquez sobre los comentarios que recibió durante el combate con VladK Ruso?

El influencer comenzó reconociendo a su oponente y asegurando que los combates le apasionan y se prepara para hacerlo de manera profesional: “A pesar de todo esto, el verdad el Ruso se comportó a la línea y pues igual mis respetos, aplausos. Yo llevo mucho tiempo entrenando, la verdad no lo hacía publico porque me mama agarrarme a put** en los antros, por esta razón no era público”.

También habló sobre las críticas y opiniones que recibió mientras se hallaba en el octágono: “Y los comentaristas, qué poco profesional. La verdad es que… yo estoy seguro de que si me hubiera ido a la decisión se la dan al ruso, por eso es que me enfoqué en noquear igual. A ver güey, está bien bonito desde fuera, pero súbanse ahí al octágono”.

Respecto al video en el que se observa que golpea a Adrián Marcelo en los pasillos durante la Viral Fight MX, en una de sus historias Fofo Márquez se refirió a los hechos: “oigan comentaristas, la neta recen porque el día de mañana no me los encuentre en el desayuno en el hotel. Ya vieron que yo no me ando con mamadas, ya vieron lo que le pasó a Adrián Marcelo o ¿no?”.

¿Qué es la Viral Fight MX?

De acuerdo con información del propio evento, es un concepto de entretenimiento donde influencers y creadores digitales se preparan durante dos meses para ofrecer un espectáculo de MMA sobre un octágono. Además de peleas amateur, durante el evento también se realizan peleas profesionales.

