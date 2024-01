Filtran videos íntimos del tiktoker Millos 999; fans piden aplicar la “Ley Olimpia"

El tiktoker Millos 999 se ha convertido en tendencia en las últimas horas. Y es que el famoso mexicano se ha visto envuelto en una polémica luego de haber sido víctima de la filtración de videos íntimos en redes sociales.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que se meten con la privacidad del creador de contenido, ya que hace algunos meses recibió varias amenazas de filtración de imágenes explícitas; pero en aquella ocasión fue él mismo quien se encargó de alertar a sus seguidores.

A pesar de que en México ya se encuentra penalizado que se difundan todo tipo de videos íntimos en redes, que puedan perjudicar a otra persona, esto parece no importarle a varios usuarios, pues algunas páginas de distintas plataformas como X, antes Twitter, ya comienzan a vender el contenido privado; por lo que fans piden aplicar la “Ley Olimpia”.

Hasta el momento, Millos no se ha pronunciado al respecto.

Lee también: Tras aprobación de Ley Olimpia, feminista mexicana velará por combatir la violencia digital a nivel mundial

¿Quién es Millos 999?

Millos 999 es un tiktoker de 21 años que se dedica a crear contenido en redes sociales. Su popularidad fue gracias a sus vídeos relacionados con la cocina; sin embargo, actualmente comparte su vida diaria y una nueva sección titulada “Get Ready With Me”, donde muestra diferentes atuendos para diversas ocasiones.

Su alcance en redes es muy grande, pues el influencer cuenta con más de 5 millones de seguidores en TikTok, mientras que en Instagram supera el millón.

Lee también: Qué es la Ley Olimpia y por qué acusan a senadora de violarla al amenazar a Lilly Téllez

¿Qué es la "Ley Olimpia" ?

La “Ley Olimpia” fue impulsada por la activista Olimpia Corral Melo quien, después de ser víctima de la difusión de un video íntimo en redes sin su consentimiento, se dedicó a promover proyectos que regulan la violencia digital en los congresos estatales.

Ley Olimpia. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

De acuerdo con el Gobierno de México, esta ley “es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia”.

Violar dicha ley tiene una sanción de tres a seis años de prisión para quienes realicen estas acciones, y multas que van de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

También te interesará:

Muere el influencer Sebastián Bautista en volcadura de auto RZR, ¿quién era?

Aprende a preparar la 'milagrosa' agua de avena ideal para fomentar la producción de colágeno de manera natural

Los mejores memes que dejó el título exprés de Ulises Lara en Centro Universitario Cúspide de México

akv /foh