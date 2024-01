Española se "queja" de la Rosca de Reyes "mexicana" y le llueven críticas, VIDEO

Bien dicen por ahí que “en gustos se rompen géneros”, desafortunadamente este popular refrán no siempre se ajusta a la gastronomía. Y es que una influencer española expresó su opinión sobre la tradicional Rosca de Reyes y la tundieron en TikTok.

Nury Calvo, como se identifica la tiktoker, publicó en su perfil una comparación de la Rosca de Reyes con el “roscón” que se vende en España con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

La creadora de contenido, que actualmente vive en Estados Unidos, consiguió en su localidad una Rosca de Reyes que no dista mucho de la que se vende en México. Y de primera vista, dijo que le pareció con “mala pinta”.

Rosca de Reyes mexicana. Foto: Canva

Mujer compara la Rosca de Reyes con el “roscón” de España

Con más de 1.1 millones de seguidores, Nury Calvo explicó que compró la Rosca de Reyes en Estados Unidos porque le indicaron que era igual a la que se vende en México.

“A ver, a mi así por la pinta, ésta me dio mala pinta. Me han dicho que es Rosca de Reyes mexicana, y a mí siendo comida mexicana... dudo que esté mal”, mencionó en su comparación culinaria.

La influencer contrastó si ambos panes tenían el típico muñeco de plástico o algún “regalo” en su interior. Además, destacó que la Rosca de Reyes es más económica, mientras que el roscón español lo consiguió a un precio mayor.

Tras probar un trozo con cubierta de azúcar, la tiktoker quedó fascinada con el sabor de la rosca. A pesar de ello, señaló que disfrutó los dos panes, sin importar que no le haya salido “regalo” en el roscón.

La comparación viral despertó reacciones entre usuarios de TikTok pues sus observaciones fueron interpretadas como "quejas". En el clip, de alrededor de 1.7 millones de vistas, se leen comentarios como:

“No se puede comparar una Rosca de Reyes mexicana comprada en US vs una en México”, “El año pasado probé el roscón en Madrid y me quedo con mi Rosca de Reyes”, “Solo quedaron como ignorantes”, “Se ve más buena la rosca que el roscón”, “Yo he probado las dos y a pesar de que es rica la de España, la de México me encanta”.





