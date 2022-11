¿Cobrar 8 dólares por estar en Twitter? Elon Musk robó idea de un sketch donde se cobraba por insultar

El empresario y dueño de Tesla, Elon Musk, se dirigió a todos los usuarios que critican el precio de 8 dólares al mes, por tener la cuenta verificada de Twitter, quien a su vez reveló de donde "robó" la idea.

Por medio de Twitter, el fundador de SpaceX dijo que robó la idea de Monty Python, un grupo británico de seis humoristas.

"A todos los que se quejan, continúen quejándose, pero costará $8. Robé totalmente la idea de cobrar por insultos y argumentos de Monty Python tbh", se lee en el tuit del magnate sudafricano.

Totally stole idea of charging for insults & arguments from Monty Python tbh https://t.co/oFKRyp3BS7

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022