El particular ritual que tiene Lionel Messi al tomar el desayuno con sus hijos y Antonella Roccuzzo

Desde que Lionel Messi se integró al Inter Miami de la Major League Soccer de los Estados Unidos, se lo ve más feliz y distendido. Es que el futbolista viene de ganarlo todo en Europa y de consagrarse campeón del mundo con la Selección argentina, por lo que su nueva etapa deportiva significa una inyección de vitalidad para él y su familia.

Lionel Messi y sus hijos. Fuente: Instagram @antonelaroccuzzo

A principios de agosto fue que el mejor jugador del mundo arribó a Florida en donde se instaló con su esposa Antonella Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Hace poco adquirió una mansión y en las redes sociales se los ha podido ver a todos felices, compartiendo algunas actividades al aire libre y sin tanta presión de los medios de comunicación, algo que años atrás era muy distinto.

El ritual de Messi al desayunar

En esta nueva realidad que vive Lionel Messi y su familia, el delantero del Inter Miami ofreció una entrevista en la que no habló de su carrera profesional, sino que hizo referencia a su vida privada. El argentino reveló que sus comidas favoritas con el asado, las milanesas y las pastas, pero que siempre se permite comer chocolate, dulce de leche y helado. “Todo lo que sea dulce me gusta, me puede. Intento comer poco pero cada tanto me gusta”, sentenció.

Antonella Roccuzzo y sus hijos. Fuente: Instagram @antonelaroccuzzo

El futbolista dejó en claro que tiene muchas manías, reveló algunas pero afirmó: “Tengo otras peores, pero prefiero guardarlas”. En este marco Lionel Messi indicó que todas las noches deja la mesa preparada para el día siguiente y al respecto señaló que existe un orden que no puede ser alterado.

Lionel Messi habló sobre sus manías pic.twitter.com/aUH0iAj0S8 — ShowMundial (@ShowmundialShow) September 15, 2023

En este punto, Lionel Messi sorprendió a detallar un ritual que tiene al tomar el desayuno con sus hijos y su esposa Antonella Roccuzzo. “El desayuno, cada uno en su lugar, sentarme siempre en el mismo lugar, que cada uno tenga su lugar en la mesa, los nenes, Antonela, yo”, remarcó el Diez a lo que sumó que en su casa, o en la de alguien de mucha confianza, se saca las zapatillas porque no las soporta.