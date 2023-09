El día que Peso Pluma confesó que hacía corridos por encargo

Peso Pluma está aprovechando su momento en la industria musical. El cantante de corridos tumbados cantó “Lady Gaga”, una de las canciones de su más reciente álbum “Génesis” ante el público de los MTV Video Music Awards.

Pero no todo es color rosa para el intérprete de corridos tumbados, este martes se informó que en Tijuana apareció un manta con amenazas para él, donde se le advertía no realizar el show que tiene previsto para el próximo 14 de octubre, como parte de su gira “Doble P”. Aunque no se conoce el motivo, algo tendrían que ver los "corridos por encargo".

Si bien, Hassan Emilio Kabande Laija ha ganado fama a partir de la canción “El Belicón”, el cantante recordó en una plática en 2022 con Julio Orozco para el podcast “Abstráctamente” que esa canción fue dirigida al mismo personaje que tiempo después inspiraría “Siempre Pendientes”, que interpreta junto a Luis R Conríquez.

“Es un corrido diferente, es un corrido para el mismo personaje de El Belicón y va a pegar”, dijo en aquella plática antes de que se estrena el tema musical “Siempre Pendientes”.

Peso Pluma también habló sobre los corridos que realiza por encargo y habló sobre los temas que se tocan en los corridos tumbados.

“Yo creo que suena porque eso es lo que a la gente le gusta, a la gente le gusta el morbo, a la gente le gusta lo malo. Es como a un niño chiquito, güey, le vas a prohibir que no coma dulce, se va a ir a comer toda la bolsa. Es lo que le gusta a la gente y a nosotros también, para qué decimos que no la neta”, aseguró.

Respecto a la narcocultura que promueven sus canciones aseguró que: “creo que es algo que está muy satanizado aquí en México, si es malo, güey, no estoy diciendo que se pongan a hacer mam… y la ver… ¿me entiendes? Pero es algo que dices ay güey, hablan de armas y de esto y del otro. Es la realidad, es lo que yo veo, ¿sabes? Es mi trabajo, lo que yo expreso, es lo que veo”.

¿Cómo hace Peso Pluma los corridos por encargo?

Durante la plática con Julio Orozco recordó que “El Belicón” fue un corrido que les mandaron a hacer y se inspiró en un personaje de Sinaloa. Allí detalló que ese tipo de encargos se hacen directamente con él.

“Se hace directo conmigo, en caliente con mi primo y yo, somos los que hacemos ahí el guateque”, confesó Doble P, cómo también se conoce al cantante.

Mientras que en otra plática que tuvo unos días después con Soy Grupero para su canal de YouTube también ahondó sobre el tema. Allí recordó que el tema de “Siempre Pendientes”, inspirado en Joaquín Guzmán Loera fue por encargo.

“Son corridos de encargo, o sea, no es como que nosotros “ah vamos a hacer un homenaje”, o vamos a hacer alusión a él y que la gente lo venere. Simplemente son corridos de encargo, son a lo que nosotros nos dedicamos, a escribir corridos, a entregar nuestro trabajo y simplemente es eso”.

Además, agregó que es parte de sus contenidos: “todos los artistas del regional mexicano que cantan corridos, hay gente que les llama y de repente “oye, ¿cuánto me cobras por hacer un corrido? No pues tanto. Es mi trabajo” y te hago un corrido y te lo entrego”.

Peso Pluma se presenta en los MTV Video Music Awards

Este martes 12 de septiembre el cantante de Lady Gaga, Ella Baila Sola y El Azul se presentó en los MTV Video Music Awards, donde interpretó uno de los temas de su más reciente álbum “Génesis”.

El cantante comenzó el espectáculo con una entrada con violines, para posteriormente comenzar con el tema musical que hace referencia a un famoso Champagne.

