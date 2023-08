El AICM era un trampolín para el narcotráfico y una terminal aérea porosa: Velázquez Tiscareño

-Tercera y última parte-

Acostumbrado a enfrentarse con valor a cada uno de los retos que le presenta la vida y la satisfacción de vencer esos obstáculos para seguir avanzando, el vicealmirante en retiro, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, acepta haberse sacado “la rifa del tigre”, tal y como le dicen. Una y otra vez, sus amigos y compañeros de carrera, quienes en un mero afán de reiterarle su admiración y respeto por tan loable labor, en año y medio al frente de la dirección general del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en donde los resultados saltan a la vista, es objeto de un cierto “bullyng”, por parte de quienes lo vieron crecer desde que era cadete de la Heroica Escuela Naval Militar, y hasta ahora, que, por designación presidencial, llegó a poner orden en la terminal aérea más importante del país, en donde se encontró con un monstruo de mil cabezas por el caos y el muy lamentable olvido en que estaba sumido el AICM.

Un militar de cepa, pero, sobre todo, un hombre que impresiona y se distingue por esa vitalidad que demuestra …. ¡a sus 76 años de edad!, lleno de energía que ya quisiera cualquier cuarentón.

En esta tercera y última parte de la entrevista exclusiva que concedió a EL UNIVERSAL, afirma que el AICM, era un trampolín para el narcotráfico y crimen organizado, pero también, una terminal aérea porosa, sin pies ni cabeza. Convertido en un monstruo de mil cabezas en donde, muchas secretarías de estado y dependencias federales y hasta locales, habían establecido su poderío, por lo cual, resultaba imposible coordinar esfuerzos para salvarlo de una muerte segura.

Asegura que aceptó esta delicada responsabilidad, no obstante que se trata de una terminal aérea añeja, pero lo hizo consciente de su capacidad y porque es el aeropuerto que tiene más operaciones en toda América Latina y el más grande e importante del país, en donde se estaban cometiendo infinidad de actividades ilícitas, tanto en el aspecto de migración como en el trasiego de drogas, ya fuera en la zona de aduanas y hasta por el lado de los pasajeros.

Subraya que, de ninguna manera, el AICM habrá de convertirse en una base aérea militar, simple y sencillamente, en lugar de estar adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde permaneció más de 70 años, a partir del próximo 4 de octubre, quedará incorporado a la Secretaría de Marina/Armada de México, dependencia que se encargará de su administración y operación. Ello, no quiere decir que se haya militarizado. Enfatiza que, al término de la presente administración federal, también concluirá su etapa de vida laboral, porque dice que el cuerpo también se cansa, además, su familia, en especial su adorada nieta, ya le leyó “la cartilla”, que ya no le dará permiso que siga trabajando.

Vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño. / Foto: Edmundo Cázarez

Al preguntarle ¿cómo le ha hecho para conservar esa vitalidad y espíritu de servicio?, con una ligera sonrisa respondió: “No me queda de otra, el trabajo me mantiene vivo”.

Por cierto, al agradecer la publicación de las dos primeras partes de esta amena y larga charla, me solicitó respetuosamente, que ya no relatara más acerca de su lado sensible y humano, porque sus amigos le han estado cargando “carrilla”. ¡Qué señor y vaya calidad humana que posee y le distinguen!

-¿Cómo fue su paso como Comandante del Escuadrón Aéreo de Alerta Temprana y Subinspector?

-Eso sucedió años después, en ese entonces, me desempeñaba como Capitán de Navío. Normalmente, todas las comisiones subsecuentes que se me asignaron fueron dentro del terreno de la aviación, ya sea como piloto operativo y/o como instructor en la Escuela de Aviación Naval. Posteriormente, como director general de la Escuela de Mantenimiento Aéreo, lo que me llevo a convertirme como director general del Centro Nacional de Mantenimiento de la Flota Aérea Naval, en donde permanecí un sexenio completo brindando mantenimiento a toda la aviación naval.

-Indiscutiblemente, le apasionaba su trabajo…

-Muchos años después, me comisionan al Puerto de Tampico como Subinspector…

-¿A lo Mero Macho, la Marina/Armada de México tiene la capacidad para proteger los litorales de este gran país si tenemos una Flota Aérea Naval de juguete con aviones de la Segunda Guerra Mundial?

-Un tanto incómodo por la pregunta, su semblante se torna adusto, reflejando extrema seriedad y elevando ligeramente el tono de voz y me dice: “¡No, por supuesto que no!! Lo que sucede, es que los tiempos y las mismas circunstancias del país van cambiando y van demandando diferentes acciones. ´

-¿Unos cuantos avioncitos del año de la “canica” para salvaguardar 11,122 kilómetros de litorales?

-Mire usted, cuando me tocó ser piloto operativo, básicamente, era realizar operaciones de vigilancia en el mar territorial y patrimonial, así como establecer una estrecha vigilancia en las islas que se encuentran el pacífico, brindar apoyo a la población civil en casos de desastres.

-¿La lucha contra el crimen organizado vino a empeorar el panorama?

-En parte sí, porque después se tuvo que atender de manera urgente el combate a este flagelo social que es el narcotráfico. De manera paralela, se pusieron en acción las lanchas interceptoras en mar abierto con este mismo fin.

-¿Siendo piloto y desde el aíre podía controlar la situación?

-Durante algún tiempo, estuve comisionado en La Paz, Baja California al mando de un Escuadrón Aéreo de operaciones en contra del narcotráfico y logramos varios decomisos de droga, interceptando aviones que venían procedentes de Colombia en su tránsito hacia los Estados Unidos.

-¿México trabajaba de manera conjunta con la Fuerza área de Estados Unidos con ese fin?

-Sí, siempre ha existido esa coordinación y no por ello, quiera decir que violen nuestra soberanía nacional, es un esfuerzo conjunto. Le repito, la Flota Aérea Naval logro la captura de varios aviones cargados de cocaína, principalmente.

-¿Con su llegada a la dirección general del AICM, se sacó la rifa del tigre? ¿A lo Mero Macho, cómo demonios va a evitar tanto la llegada, como la salida de droga?

-Mire don Edmundo, llevamos poquito más de año y medio en que llegamos a esta delicada responsabilidad al frente de la dirección general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Permítame responderle por parte las dos preguntas que me formula: ¿Qué si me saqué la rifa del tigre al haber aceptado este honroso cargo? Curiosamente, mis propios compañeros me dicen lo mismo, pero yo digo que no. Acepté esta responsabilidad completamente consciente de mi capacidad y porque es el aeropuerto que tiene más operaciones en toda América Latina y el más grande e importante del país. Siempre me han gustado los retos y este, quizás, es el más grande que afronto en mi vida, una responsabilidad de enormes dimensiones.

-Señor Vicealmirante, pero ¿cómo fue que aceptó si el AICM es un aeropuerto añejo, que se está cayendo a pedazos? Cada vez que llueve, uno ya no sabe si mejor abordar un submarino, traer su lanchita o ya de perdida subirse a un avión…

- Cuando llegamos, encontramos a la terminal aérea dentro de un tremendo caos y de una tormenta, es decir, todo estaba en contra del mismo aeropuerto… Un absoluto desorden. En efecto, un aeropuerto que se estaba haciendo agua, por emplear un término marítimo, estaba próximo a hundirse y no podíamos dejarlo que siguiera así y con múltiples problemas en todas las áreas, tanto administrativas como operativas y de seguridad.

-A lo mero macho, ¿no vino a sentarse en una bomba de tiempo?

-El aeropuerto de la Ciudad de México es muy “poroso”, es decir, en donde se estaban cometiendo infinidad de actividades ilícitas tanto en el aspecto de migración como en el trasiego de drogas. Por el lado de aduanas y hasta por el lado de los pasajeros.

-¿Cómo diablos le ha hecho para ir, poco a poco, neutralizando y desactivar un terreno lleno de minas y explosivos, por así decirlo?

-Fue establecer una serie de estrategias efectivas de seguridad que incluye el combate al trasiego de drogas tanto en el área de carga como en los edificios terminales, con minuciosos filtros en el arribo y la salida de pasajeros

-¿El AICM, un monstruo de mil cabezas?

-Por el lado de los aviones de carga, identificamos una actividad inusitada, en donde, solamente el año pasado, logramos detectar y el aseguramiento histórico de más de ocho toneladas y media de metanfetaminas en envases de shampoo que tenían como destino Australia. El mayor aseguramiento en toda la historia del aeropuerto y no solamente de México.

-¿Esta terminal aérea era un verdadero trampolín para el narcotráfico?

-Sin lugar a dudas, era un verdadero trampolín. También hemos logrado varios aseguramientos en el área de carga. Hoy en día, existe muchísimo más control y nos hemos metidos muy fuerte a revisar qué es lo que llega y qué es lo que sale por esta vital terminal aérea.

-¿Ahora que la carga aérea se fue al AIFA, representa un ligero respiro para el AICM?

-¡Sin lugar a dudas!! Vamos a descansar un poco, toda la carga aérea se va al AIFA y ya no van a seguir aquí.

-¿Ni la carga que viene abordo de los aviones de pasajeros?

-Esa sí la podremos recibir porque son aviones mixtos de carga y pasajeros.

-¿En los aviones de pasajeros ya no podrán llegar grandes cantidades de pasajeros?

-En efecto, los decomisos que se han logrado en el área de pasajeros, ha sido en equipajes o que los propios pasajeros la traen adherida a su cuerpo.

-¿Y en cuanto a la salida de pasajeros tanto en las salidas nacionales e internacionales?

-¡Qué bueno que me lo pregunta!! Estamos intensificando mucho, pero lo que se llama mucho, los puestos de inspección de los pasajeros para abordar aeronaves, porque, y aunque usted no me lo crea, los pasajeros siguen intentando transportar droga en las maletas con doble fondo.

-¿En dónde lo han detectado más, en las salidas o en las llegadas?

-¡En las salidas, por supuesto!! En las llegadas internacionales o nacionales han sido mínimas las detecciones aseguradas

-¿Cuáles son esos destinos que se pueden considerar como “focos rojos”

-Hemos puesto muchísima atención y una fuerte inspección en los vuelos de pasajeros con destinos a Europa, Australia y Japón, que es donde se han registrado esos decomisos y logrando éxito.

-A lo mero macho, con el respeto que me merece y la admiración que siento por su persona, ¿fue una verdadera pendejada haber cancelado la construcción del aeropuerto de Texcoco?

-Mire usted, a mí. Me tocó la parte posterior. Este aeropuerto, el que me tocó el honor de administrar y de comandar, se iba a derruir porque se estaba construyendo un aeropuerto nuevo.

-¿Me está diciendo que el AICM era un moribundo cuando se estaba construyendo un gran proyecto en Texcoco?

-¡Era un moribundo!, lógicamente, como se iba a derruir por el nuevo proyecto, ya no le inyectaron recursos presupuestales suficientes y de acuerdo a una lógica.

-¿Toda la atención estaba puesta en Texcoco, mientras que el AICM vivía sus últimas horas y sin oxigeno?

-Usted lo ha dicho a la perfección. Pensaron que en tan solo tres años estaría lista la nueva terminal aérea de Texcoco, nada más mantuvieron al AICM dándole una aspirina para que no se fuera a morir, que sobreviviera como pudiera. Lo que no tomaron en cuenta, que se trata de un aeropuerto muy viejo, con más de 70 años de vida, que si se le deja de inyectar recursos… ¡pues se viene para abajo!!

-Pero si interrumpieron la construcción de Texcoco y deciden que el AICM siguiera operando al ciento por ciento… ¿No le parece ilógico?

-Cuando reaccionan fortalecerlo… ¡nos pega la pandemia!! Por supuesto, que el aeropuerto ya no significaba una “prioridad nacional”, sino atender la emergencia nacional provocada por la pandemia ¡Esa era la principal prioridad del gobierno!! Lógicamente, bajo muchísimo la actividad de operaciones aéreas en el AICM…

-¿El AICM sobrevivió de milagro?

-Fueron cinco largos años sin recibir recursos presupuestales, eso, incide gravemente en unas instalaciones tan viejas como son estas.

-¡Uff, vaya paquete!!, llegó usted como un verdadero “apagafuegos”…

-Ahí, es donde entramos nosotros en la recuperación. Me toca la responsabilidad, ya tomada la responsabilidad política que el AICM continuara operando.

-A lo mero macho, no me gustaría estar en sus zapatos…

-Me mandaron meter orden aquí, administrar y controlar. ¡Eso es lo que estamos haciendo desde que llegamos!!

-¿Pero cómo es que ha hecho para establecer un orden, si había tantas mafias aquí dentro? ¿Cómo romper los tentáculos que han establecido delincuentes con casas de cambio que operan en el AICM, viene la gente a sacar dinero y afuera del área federal los roban y hasta los matan?

-Me hace una pregunta muy interesante. Cuando me convocaron para participar en esta terminal aérea, me dieron la libertad de formar un equipo de trabajo, no obstante que ya estaban destacados 1,500 marinos encargados de la seguridad.

-A lo mero ancho, ¿no le impusieron a nadie?

-¡No!, absolutamente a nadie. Me dijeron. “Forma tu equipo de trabajo, ya sea marinos en activo o en retiro. Como ya le dije, me encontré con verdaderos caos en todos los campos”

-Bueno, usted es un buen marino y el barco estaba en medio de la tempestad…

-Exacto, era un barco que estaba sumergido en la tormenta. Los primeros meses fueron sumamente difíciles, pero con el apoyo del buen equipo que me acompaña y decidí quedarnos con lo mejor del personal civil que ya estaba aquí, que son la mayoría de los empleados -700-, porque yo llegué con escasos 20 marinos, pero lo principal, es que formamos un muy buen equipo de trabajo y muy sólido.

-¿Cuál es la clave del éxito que está logrando?

-Indudablemente, que el presidente tuvo a bien nombrarme como mando único en todo el aeropuerto. Esto estaba totalmente diversificado y con “autoridades” por todas partes y en todas las áreas. Muchas de las secretarias de Estado estaban involucradas aquí, lógico, resultaba sumamente difícil coordinar esfuerzos.

-¿Conflictos de autoridades y de poder?

-Contando con el total apoyo del presidente, cuando categóricamente les hizo saber a todos que el mando único del AICM recaía en mi persona.

-Por fin, ¿les cayó el “veinte”?

-Aunque lo dude, ahora trabajamos todos coordinadamente para que la toma de decisiones facilite más el buen funcionamiento y que exista un solo responsable del mismo.

-¿Qué le dijo su amigo el secretario de Marina?

-Que el área donde ahora estoy, es muy difícil y además sucede en casi todas partes.

-¿Cómo le hace para estar al pendiente de todo lo que ocurre en el aeropuerto? ¿A lo mero macho, puede estar en todas partes al mismo tiempo?

-Esa es la clave del buen funcionamiento, contar con un buen equipo de colaboradores, que cada uno esté al pendiente de su área y de buenos resultados. Además, contamos con 2,700 cámaras colocadas estratégicamente en todo el aeropuerto.

-¿Esa estrategia de seguridad también incluye el estacionamiento, en donde recientemente se registró una balacera?

-Ese fue un caso, quizás, fuera de lo normal o atípico, que jamás había sucedido…

-Siempre hay una primera vez…

-Es un estacionamiento público. Ya procedimos a levantar una denuncia de carácter penal en contra de esos policías y en contra de la autoridad que supuestamente representan, porque el AICM es una zona federal e hicieron lo que o todos saben, dentro de una zona federal. Inmediatamente que supimos de lo sucedido, la gente nuestra acudió para detenerlos y para auxiliar a los heridos, procediendo a entregarlos a la autoridad competente.

-Esos policías de Neza, violaron una soberanía…

-Así es, violaron esa soberanía federal, y ahí, vamos a poner muchísima más atención.

vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez. / Foto: Edmundo Cázarez

-¿El AICM, se convertirá en una base militar?

-No, de ninguna manera, pero sí, a partir del próximo 8 de octubre, habrá a pasar a la Secretaría de Marina para su operación total, sin dejar de ser una terminal aérea civil.

-¿A su llegada, se pisaron “callos” y se haya sentido ofendida la secretaría de Comunicaciones?

-No, por supuesto que no. Guardamos una magnifica relación de respeto con su titular, el licenciado Jorge Nuño, así como también la tuve con el anterior secretario.

-¿La secretaría de Comunicaciones “pintará” su raya?

-No, claro que no. Existe una magnifica relación de trabajo con el señor secretario Nuño, así como con el licenciado Jiménez Pons, este último, es el de mi área de transportes. Le reitero, existe una magnifica relación.

-¿También hay esa misma buena relación con la secretaría de Gobernación, que tiene que ver con migración?

-Indudablemente. Tenemos personal de SEGOB que opera en el área de migración. Así como personal de la SHCP que operan en cuestiones de aduanas. No tenemos problemas con ninguna dependencia federal, mucho menos, con sus titulares.

-¿Se siguen abriendo maletas y equipajes de los pasajeros para robarles?

-¡No!, eso se acabó…

-¿A lo mero macho, podemos viajar tranquilamente sin que nos roben nada de nuestras maletas?

-A partir de lo que va de este año, 2023, no tengo ni un solo reporte de alguna maleta que haya sido ultrajada con la finalidad de sustraer objetos. Eso, estuvo sucediendo antes que llegáramos. Insisto, desde el pasado febrero no hay un solo reporte.

-Yo recuerdo el caso de una navaja suiza que le fue sustraída a mi compañero y amigo Humberto Padgett

-Ese, fue un caso que nos ayudó muchísimo, y que, además, ocurre en todos los aeropuertos del mundo. Un caso que no es privativo del AICM ni tampoco el peor. El señor Padgett, antes de subir al avión, tuvo que entregar en uno de los filtros de revisión, una navaja suiza y se presentó un problema con él, Se enojó muchísimo porque se le perdió…

-¿Se le perdió o se la robaron?

-No es que se la hayan robado. Cuando sucede eso, se le nombra como objetos abandonados. Si usted quiere pasar con una navaja o unas tijeras, de inmediato se le decomisa y se deposita en un área en donde ya no podrá recuperarla.

-¿Pero si es una prenda muy apreciada?

-En esos casos, se llena un formato y esa prenda no se tira ni mucho menos se destruye. Se guarda y se le regresa. Pero en el caso del señor Padgett no sucedió así, se convirtió en un caso desafortunado…

-¿Se “perdió” de mala fe?

-No, no se perdió de mala fe como me lo señala. El señor Padgett, un buen periodista, vino a verme y llegamos a un acuerdo. Aproveché para pedirle que me apoyara, es decir, que de esa experiencia que, él mismo vivió, resultara algo positivo. Hizo dos extraordinarios reportajes que transmitió en el prestigiado noticiero del muy destacado periodista Ciro Gómez Leyva. Le brindamos todas las facilidades y estuvo varios días trabajando con nosotros en la elaboración de su espléndido reportaje

-A lo mero macho, ¿No le pusieron límites para la realización de su reportaje?

-No, para nada. Le permitimos libre paso a zonas confidenciales y acceso restringido, le entregamos videos de las cámaras de seguridad y nos sorprendió enormemente cuando vimos su formidable trabajo, el señor Padgett, un verdadero profesional del periodismo.

-¿Qué efecto tuvieron sus reportajes?

-No tiene idea lo mucho que nos ayudó, porque capitalizamos la información que transmitió, y desde entonces, estamos muy atentos y hasta nos sirvió para ir depurando nuestro sistema, instalando más cámaras y encima de los trabajadores…

-¿No hay dinero que alcance para esa titánica labor?

-El presupuesto otorgado al AICM, lo hemos estado aprovechando en lo más urgente y apremiante

-¿Recibe los recursos que realmente necesita o solo son “limosnas”

-Contamos con los recursos para el mantenimiento de las pistas, que es un área primordial, en todo lo demás, somos muy cuidadosos en el uso de los recursos propios

-¿Ya no existen despilfarros?

-No se puede despilfarrar lo que no hay. Soy muy, pero muy cuidadoso en la administración de los recursos propios y presupuestales para mejorar los sistemas de seguridad.

-¿Ya no abren las maletas, pero si se las siguen robando? ¿maletas que no “llegaron”?

-Ese es un punto que me preocupa mucho. Tengo muchos reportes de intentos frustrados en el robo de maletas.

-Si mi maleta no aparece en la banda de equipaje, ¿cómo me voy a poner al brinco con un soldado que esta armado?

-La maleta tiene que llegar a como de lugar, siempre y cuando haya sido documentada. La maleta llega porque llega, quizás, retardada porque hubo errores en los desembarques de los aviones.

-¿De quién es la culpa?

-Las compañías aéreas contratan a una compañía para que descargue el avión y coloque el equipaje en carritos carruseles. Si vienen del extranjero, forzosamente tienen que pasar por rayos X para después depositarlos en las bandas, en donde ya están los pasajeros esperando su equipaje, pero insisto, si provienen del extranjero, tardan un poco más porque llevan un proceso de revisión, un promedio de 45 a 50 minutos.

-Perdone que insista… ¿De quién es la responsabilidad si no llega una maleta?

-Toda la responsabilidad recae en la línea aérea. Una vez que la maleta ya se encuentra encima de la banda, es nuestra responsabilidad lo que le suceda.

-¿Y si no llega?

-Todo indica que, en el aeropuerto de origen, la detuvieron por alguna razón.

-¿Ya se vigila desde la “panza” de los aviones?

-Tenemos un estricto control desde el desembarque de los aviones. También monitoreamos el viaje interno que llevan las maletas a través del túnel que va hasta las salas de espera de equipaje. Todo depende de la velocidad con la que realicen la descarga de los aviones, los propios empleados de las líneas aéreas.

-¿Cómo meter al orden las líneas aéreas?

-Simple y sencillamente, haciendo que cumplan al pie de la letra normas y reglamentos.

-¿Cada quien jalaba agua para su molino?

-No, ya no sucede eso. Hay normas que establece el aeropuerto y tienen que cumplirse. Ellos manejan su aspecto económico, pero nosotros establecemos reglas y normas de operatividad, de vigilancia. A eso se le llama coordinación.

-¿Tampoco existe la autorización de vuelos ilegales?

-Por supuesto que no. Vuelo que llega o sale, es documentado y registrado completamente.

-¿Y que me dice de las demoras injustificadas?

-En el caso de las demoras en los vuelos, ahí, obedecen a miles de factores, muchos de ellos, ajenos a nosotros. Condiciones meteorológicas, que algún pasajero se haya puesto enfermo al momento de abordar, que alguien decida bajarse del avión, una falla de instrumentos.

-¿Demoras justificadas o intencionales?

-Las demoras suelen ser justificadas en los casos que le señalé hace un minuto, y por esas, no hay problema. Lo que no se permite o intencionales como usted lo señala, son cuando es por parte de la línea aérea, porque se le venció el tiempo de vuelo a la tripulación, que no llegó el piloto, si es eso, la autoridad del aeropuerto determinará si esa demora es justificada o “propiciada”.

-¿Qué sucede cuando es atribuible a la compañía aérea?

-Se le aplica una sanción económica.

-Teniendo la Secretaría de Marina/Armada de México, el control total del AICM, ¿la Fiscalía General de la República ya nada tiene que ver aquí?

-¡Esa es una excelente pregunta!! Por supuesto que tiene mucho que ver en todo lo que suceda aquí, porque es un área federal. Si es cuestión de drogas o armas, de inmediato se le da parte y ellos intervienen, hacemos entrega de las pruebas y evidencias que nos soliciten.

-¿Y si son delitos del fuero común?

-Tenemos un área destinada también para la FGJCDM, vamos, existe una relación y coordinación con todas las autoridades locales y federales

-¿Y con autoridades internacionales?

-Aquí tenemos un espacio definido para la Interpol, para el FBI y la CIA

-¿Se atienden también los cobros excesivos en tarifas de boletos?

-Hay una delegación de la Profeco que funciona las 24 horas y los 365 días del año. Una absoluta coordinación con todo tipo de dependencias hasta para sanidad vegetal y animal.

-¿Se va eternizar en el AICM o se marchará al concluir su encargo?

-¡Uff!!, yo no puedo leer el futuro. Mi misión concluye al término de la presente administración federal. Me trajeron aquí colaborar dentro de la presente administración. Eso mismo fue lo que yo pregunte ¿Cuánto tiempo voy a estar ahí?

-Perdone que se lo diga y sin el deseo de faltarle el respeto… ¿Es un mero apaga bomberazos?

-No, por supuesto que no soy un apaga bomberazos que entro y salgo. A veces, a uno le dan ese tipo de comisiones, ve y apaga ese fuego…. ¡A todos nos ha pasado!! Volví a insistir con mi pregunta ¿Hasta cuándo voy a estar ahí? Y me dijeron claramente que al término del actual sexenio.

-¿Era lo mismo cuando estaba en activo en la Armada de México?

- En efecto, uno sabía perfectamente el inicio, cuando concluía la misión y que hay relevos generacionales.

-Disculpe mi insistencia, ¿El AICM se va a convertir en una Base Aérea Militar, al menos en lo que resta de este sexenio?

-Como le expliqué, será un aeropuerto con un funcionamiento naval. De ninguna manera será una Base Aeronaval. Es y seguirá siendo una terminal aérea civil que se incorpora a una institucional naval para que lo administre y lo opere de manera eficiente.

-¿Los trabajadores civiles corren el peligro de perder su fuente de empleo?

-No, de ninguna manera, mucho menos, se afectarán sus derechos laborales ni humanos. Somos los primeros en defender sus garantías.

-¿Tampoco habrán más desapariciones de helicópteros y aviones ejecutivos?

-¡Nunca han existido!! Esa fue una “Fake News”. El helicóptero que dicen que se robaron, despegó de aquí con todas las de la ley. El piloto que se lo llevo tenía licencia vigente y plenamente identificado y con su debido plan de vuelo. Si en el camino se perdió, ya no es culpa de nosotros.

-Antes de agradecerle su tiempo, quiero que me diga, ¿cómo le hace para no subirse al ladrillo?

-¡Ah, caramba! Por qué tenía que ser lo contrario. ¿Déspota, arrogante y autoritario? No don Edmundo, gracias por el concepto en el que me tiene. ¿Cómo le hago?, ja, ja, ja. Soy como soy.

-No me va a negar que todos los reflectores están encima de usted y como si nada…

-A ver mi estimado amigo, A lo mero macho, así como usted dice… ¿Don Edmundo se siente mucho y actúa déspota y engreído por haber logrado esa genial y extraordinaria entrevista exclusiva con María Félix? Yo lo veo un como hombre sencillo y humilde, pero muy inteligente y un brillante entrevistador.

-Mejor dígame, ¿también se va a poner orden con el relajo de los taxis?

-Estamos llegando acuerdo con los taxis del aeropuerto, así como los de plataformas digitales, al publico hay que brindarle un servicio eficiente y esmerado. Aunque debo decirle que es una situación un tanto difícil. Digo difícil, porque ellos -los taxistas-, poseen enormes problemas internos, entre ellos mismos y se reflejan con nosotros. Ya se están poniendo al corriente con los pagos, y vaya que tenían deudas con el AICM. Soy muy respetuoso de los problemas intergremiales.

-Recalco en la pregunta que le hice minutos antes, los robos a las personas que vienen a retirar en casas de cambio, ¿cómo acabar con esa red de delincuentes?

-Los asaltos no se registran aquí dentro de las instalaciones del aeropuerto, normalmente son cuando van camino a su casa.

-Pero desde aquí los ubican…

-Nosotros no podemos intervenir las cámaras que están colocadas adentro de las casas de cambio. Algunas veces los hemos podido detectar, pero una vez que salen de aquí, ya no podemos hacer nada porque ya no es nuestra jurisdicción, pero sí, les proporcionamos toda la información a las autoridades de la Ciudad de México.

-El Vicealmirante Velázquez Tiscareño, ¿se muestra sumiso o subordinado a la voluntad presidencial?

-Las Fuerzas Armadas dependen de manera subordinada de un mando supremo, que es el presidente de la República. Este aeropuerto es el único en el país, en el que el nombramiento de director general es presidencial. Le repito, soy un funcionario público subordinado para coadyuvar con las autoridades…

-¿Sumiso?

- La sumisión es una palabra que no existe en mi cabeza. La obediencia es totalmente diferente a la sumisión

-Al término de su encargo ¿qué viene para usted?

-Entregar buenas cuentas a quien me releve.

-¿Se irá a Veracruz a escribir un libro y disfrutar a la familia?

-A la mar me voy… Mis hechos dirán quién soy. No Edmundo, no sé qué vaya a pasar después. Aquí, no existen los logros individuales sino de un gran equipo de trabajo

-Ahora sí, la última y nos vamos… Al ciudadano Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, ¿cómo le cae el nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?

-¡Qué preguntas me hace…!! ¡Uff!!, es que, me deja sin saber qué decirle. Me resulta sumamente difícil desprenderme del ciudadano y responderle como el funcionario porque es el mismo. Carlos Ignacio, es un hombre con el uso pleno de sus derechos de ciudadano. Pero tampoco puedo dejar de pensar como militar porque fue toda mi vida.

-¿Al trabajar con civiles. El militar, ¿cómo se comporta?

-¡Ah, cabrón!, me comporto muy civilizadamente y eso se traduce en disciplina, en orden, transparencia y humildad.

-¿Qué siente ser entrevistado?

-Me tiene completamente sorprendido. Es la primera vez en mi vida que me hacen una exquisita entrevista de semblanza. No tengo nada que esconder…. Y si hubiera algo que debería de esconder… ¡pues lo escondo!

-¿Cuánto dinero trae en su bolsa el director general del AICM?

-Nunca cargo “cash”, siempre pago con la tarjeta bancaria

-¿Un vicealmirante pobre o pobre vicealmirante?

-¡Carajo! ¡Que entrevista…!

-No me la cambie….

-Percibo un salario digno de un vicealmirante en calidad de retiro, además, este empleo me permite un ingreso extra que en mucho me ayuda para sufragar gastos ahora que estoy viviendo aquí, así como los gastos de mi casa en Veracruz. ¡Tengo gastos dobles!!

-¿Le alcanza el tiempo para ver algo de televisión?

-No me lo va a creer, pero el único noticiero que veo es el de Ciro Gómez Leyva, un hombre culto, preparado y muy profesional con enorme credibilidad y ética. Con Ciro, me siento bien informado y actualizado del acontecer nacional.

-¿Su libro de cabecera?

-No tengo uno en especial. Ahora que estoy aquí, no leo, aunque siempre en acompaña la vida de Napoleón, un libro que me obsequio mi papá, y tengo otros a la mano, pero ya no tengo tiempo.

-Muchas gracias por su tiempo, ¿desea agregar algo más?

-Quien debe agradecerle soy yo porque me sentí muy a gusto, mucho muy relajado. Me encantó la forma en que lleva a cabo las entrevistas. De verdad, lo felicito, es un magnífico entrevistador. Me hizo recordar tantas cosas hasta cuando me pegó el COVID… ¡y la libré! Que esta no sea la última vez, quiero que regrese y lo invito a desayunar o a comer. Aquí me tiene a sus órdenes.

Como todo un caballero, me brinda un abrazo lleno de afecto y me pide permiso para acompañarme hasta la salida del aeropuerto para abordar el taxi de plataforma que tuvo a bien solicitar y me llevara a mi casa. ¡Qué detalle!





